Именно это мешает вам иметь много денег – наверняка, лежит у вас дома

Вы усердно работаете, стремитесь к большему, но деньги словно утекают сквозь пальцы? Или доходы никак не могут пробить невидимый “финансовый потолок”? Часто мы ищем причины вовне: в экономике, начальстве, отсутствии удачи. А что, если главный тормоз, блокирующий ваше благосостояние, находится не на работе, а прямо у вас дома? Это не одна конкретная вещь, а целая категория предметов, которые создают “энергетические пробки” и подсознательно настраивают вас на бедность.

Ваш главный враг — это хлам

Да, так просто. Не старая ваза или треснувшее зеркало сами по себе, а именно хлам — совокупность ненужных, сломанных и вызывающих негативные эмоции вещей. С точки зрения психологии и энергетических практик (вроде фэн-шуй), ваш дом — это физическое отражение вашего подсознания. И если он забит хламом, то в вашей жизни нет места для нового, в том числе и для денег.

Давайте разберем три самые опасные категории хлама, которые наверняка есть у вас дома.

Что это: часы, которые остановились много лет назад. Сломанная бытовая техника, которую “когда-нибудь починим”. Посуда со сколами и трещинами. Надколотая плитка в ванной.

Почему это опасно?

Каждый сломанный предмет в вашем доме — это маленький, но постоянный сигнал вашему мозгу: “Здесь что-то не работает. Здесь что-то застыло”. Остановившиеся часы символизируют остановку в развитии. Протекающий кран (классика фэн-шуй) — буквально “утекающие” деньги. Посуда со сколами — это принятие “ущербности” как нормы.

Живя в окружении неработающих вещей, вы подсознательно смиряетесь с тем, что и в вашей финансовой жизни что-то может быть “сломано” и неисправно. Вы перестаете стремиться к идеальному состоянию, принимая застой как данность.

Что это: старая одежда, которая вам уже не по размеру, но “вдруг похудею”. Десятки пустых банок “на всякий случай”. Устаревшие гаджеты, которые жалко выбросить. Стопки старых журналов.

Почему это опасно?

Это самая коварная категория. Храня эти вещи, вы посылаете во Вселенную (и в собственное подсознание) очень четкий сигнал: “Я жду плохих времен”. Вы не верите, что сможете купить новую одежду, если понадобится. Вы готовитесь к тому, что не будет денег на новые банки или гаджеты.

Это мышление дефицита. Забивая шкафы и антресоли старьем, вы физически не оставляете места для нового. Чтобы в вашу жизнь пришла новая, красивая одежда, нужно освободить для нее вешалку. Чтобы появились деньги на новый ноутбук, нужно избавиться от ментальной привязки к старому и неработающему.

Что это: подарки от людей, с которыми у вас плохие отношения. Вещи, оставшиеся от бывшего партнера после тяжелого разрыва. Предметы, которые вы купили в сложный период жизни и которые вызывают у вас тоску или чувство вины.

Почему это опасно?

Эти вещи несут на себе мощный заряд негативной энергии. Каждый раз, когда ваш взгляд падает на такой предмет, ваше подсознание моментально воспроизводит ту боль, обиду или разочарование, которые с ним связаны.

Это эмоциональные “якоря”, которые тянут вас назад и не дают двигаться вперед. Невозможно строить богатое и счастливое будущее, если вы постоянно живете в окружении призраков прошлого. Эта энергия истощает вас, забирая силы, которые могли бы пойти на достижение финансовых целей.

Простой ритуал для “разблокировки” денежного потока

Что же делать? Провести генеральную уборку, но не простую, а осознанную.

Выделите день. Возьмите три большие коробки. Подпишите их: “Выбросить”, “Отдать/Продать”, “Починить”. Будьте безжалостны. Пройдитесь по каждой комнате и честно ответьте на вопросы о каждой сомнительной вещи: Я пользовался этим в последний год?

Эта вещь приносит мне радость или вызывает негатив?

Она работает? Если нет, я починю ее в ближайшую неделю? Действуйте немедленно. Сразу же выбросьте коробку с мусором. Выставьте на продажу или отвезите на благотворительность вторую. Дайте себе четкий срок на починку вещей из третьей коробки.

Расчищая физическое пространство в своем доме, вы расчищаете ментальное пространство в своей голове. Вы избавляетесь от психологии дефицита, отпускаете прошлое и заявляете Вселенной о своей готовности к принятию нового — новых возможностей, новых идей и, конечно же, новых денег. Иногда для того, чтобы впустить в жизнь богатство, нужно просто выбросить старый хлам.