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Воскресенье 27 июля

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Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"
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В Санкт-Петербурге простились с режиссером, педагогом, актером театра и кино Кириллом Датешидзе. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Чино отпевания звезды сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", Условный мент". Литейный" и "Великолепная пятерка" состоялся в Церкви Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове. Это почитаемое в городе место, ведь, по преданию, в постройке храма участвовала блаженная Ксения Петербургская, тайно по ночам носившая кирпичи на строительные леса. Ее могила находится, кстати, неподалеку.

Фото: Дни.ру

А похоронили Кириллом Датешидзе на пятом участке некрополя, среди деревьев. И это символично – он очень любил природу. Даже написал такие стихи:

Июль!..

Клубника заалела

И ели в капельках смолы.

Фото: Дни.ру

И ушел он жизни тоже в июле. Три года Кирилл Леонидович мужественно боролся с раком. Ученики и коллеги собирали деньги на его лечение. Казалось, тяжелая болезнь отступила. Но, увы, победить ее любимый многими актер и режиссер не смог.

Фото: Дни.ру

Сегодня у его гроба собрались выпускники разных лет. Прощались они с умершим от тяжелой болезни Датешидзе светло и даже с долей юмора, который он обожал. Вспоминала, как поступали на курс к нему, как репетировали, как дружили... Для каждого из них Кирилл Леонидович был словно отец, и сегодня его студенты и выпускники осиротели. Молодые актеры у гроба учителя и наставника читали стихи, вспоминали его шутки, смеялись, а кто-то даже затянул песню Михаила Глинки: "Ты, соловушка, умолкни", и все стали подпевать. А еще повторяли его любимое выражение: "Идите домой!"

Фото: Дни.ру

Гроб с телом Кирилла Леонидовича в могилу опускали под продолжительные аплодисменты – это старая актерская традиция. Он ушел, но остался в ролях, в книгах, в учениках. В каждом из нас.

Все, идите домой.

Шоу-бизнес в Telegram

27 июля 2025, 16:24
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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