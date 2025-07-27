Песни, смех и стихи у гроба: Петербург простился со звездой сериала "Улицы разбитых фонарей"

В Санкт-Петербурге простились с режиссером, педагогом, актером театра и кино Кириллом Датешидзе. Корреспондент "Дни.ру" побывал на траурной церемонии.

Чино отпевания звезды сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Литейный", "Империя под ударом", Условный мент". Литейный" и "Великолепная пятерка" состоялся в Церкви Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове. Это почитаемое в городе место, ведь, по преданию, в постройке храма участвовала блаженная Ксения Петербургская, тайно по ночам носившая кирпичи на строительные леса. Ее могила находится, кстати, неподалеку.

А похоронили Кириллом Датешидзе на пятом участке некрополя, среди деревьев. И это символично – он очень любил природу. Даже написал такие стихи:

Июль!..

Клубника заалела

И ели в капельках смолы.

И ушел он жизни тоже в июле. Три года Кирилл Леонидович мужественно боролся с раком. Ученики и коллеги собирали деньги на его лечение. Казалось, тяжелая болезнь отступила. Но, увы, победить ее любимый многими актер и режиссер не смог.

Сегодня у его гроба собрались выпускники разных лет. Прощались они с умершим от тяжелой болезни Датешидзе светло и даже с долей юмора, который он обожал. Вспоминала, как поступали на курс к нему, как репетировали, как дружили... Для каждого из них Кирилл Леонидович был словно отец, и сегодня его студенты и выпускники осиротели. Молодые актеры у гроба учителя и наставника читали стихи, вспоминали его шутки, смеялись, а кто-то даже затянул песню Михаила Глинки: "Ты, соловушка, умолкни", и все стали подпевать. А еще повторяли его любимое выражение: "Идите домой!"

Гроб с телом Кирилла Леонидовича в могилу опускали под продолжительные аплодисменты – это старая актерская традиция. Он ушел, но остался в ролях, в книгах, в учениках. В каждом из нас.

Все, идите домой.