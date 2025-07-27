Тест: Правда или вымысел? Развенчиваем мифы о жизни в СССР

Советский Союз – эпоха, окутанная плотным слоем мифов, ностальгических воспоминаний и откровенных домыслов. Что из того, что мы слышали о ней, было на самом деле, а что – всего лишь красивая легенда или, наоборот, преувеличенная страшилка? Этот тест проверит не столько вашу память, сколько вашу интуицию и знание неочевидных фактов. Отделите правду от вымысла!

Вопросы

1. Правда или вымысел? За продажу или даже ношение джинсов в СССР можно было получить реальный тюремный срок.

Правда. Хотя статьи “за джинсы” не было, их продажа или обмен подпадали под статью “Спекуляция” или “Фарцовка”. За это можно было получить несколько лет лишения свободы, особенно если речь шла о крупных партиях. Джинсы были не просто одеждой, а символом западного мира и своего рода валютой.

2. Правда или вымысел? Coca-Cola была полностью запрещена в СССР, и советские граждане впервые попробовали ее только в 90-е.

Вымысел. Это один из самых известных мифов. На самом деле, главный конкурент Coca-Cola, компания PepsiCo, заключила с СССР легендарную сделку “водка в обмен на газировку” еще в 1972 году. А к Олимпиаде-80 в Москве и других городах появились автоматы и киоски с “Пепси-Колой”. Так что вкус “западной газировки” многие узнали задолго до распада Союза.

3. Правда или вымысел? Любой советский человек мог легко поехать в отпуск в капиталистическую страну, например, во Францию или Италию.

Вымысел. Туристическая поездка в капстрану была огромной привилегией и сложнейшим квестом. Нужно было получить “выездную визу”, пройти проверки по партийной линии и в КГБ, доказать свою благонадежность и сдать экзамен на знание политической обстановки. Ездили в основном в составе организованных групп под присмотром “товарища в штатском”.

4. Правда или вымысел? У советских космонавтов в стандартном наборе для выживания был специальный трехствольный пистолет.

Правда. Это не выдумка. В аварийный запас космонавта входил пистолет ТП-82. Он был предназначен не для борьбы с инопланетянами, а для выживания после приземления в глухой тайге: для охоты на дичь, подачи сигналов и защиты от диких зверей, например, медведей или волков.

5. Правда или вымысел? В СССР официально не существовало безработицы.

Правда. Считалось, что в социалистическом обществе каждый обеспечен работой. Более того, существовала статья за “тунеядство” — уклонение от общественно полезного труда. Если человек не работал более 4 месяцев, его могли привлечь к уголовной ответственности. Именно по этой статье судили, например, поэта Иосифа Бродского.

6. Правда или вымысел? Все население СССР было поголовно атеистами, а церкви и храмы были полностью уничтожены или закрыты.

Вымысел. Несмотря на активную антирелигиозную пропаганду, вера в народе сохранялась. Многие храмы действительно были разрушены или превращены в склады и планетарии, но часть из них продолжала действовать. Миллионы людей, особенно старшего поколения, тайно крестили детей и отмечали религиозные праздники.

7. Правда или вымысел? Вся западная рок-музыка была под строжайшим запретом, и услышать ее можно было только “поймав” вражеские радиостанции.