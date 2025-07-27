"Он продолжается в каждом из нас": Россия прощается со звездой “Улиц разбитых фонарей”

Скорбная весть омрачила театральный и кинематографический мир России: на 79-м году прервалась жизнь выдающегося артиста, режиссера и наставника Кирилла Датешидзе. Для миллионов он останется в памяти как знаковое лицо криминальных саг, но для тех, кому посчастливилось знать его лично, он был прежде всего подлинным Мастером, чей свет вел за собой поколения учеников.

О том, что Кирилл Леонидович покинул этот мир, с глубокой печалью сообщили его самые преданные последователи — воспитанники его прославленной Мастерской. Их слова, исполненные безграничной благодарности, звучат как эпитафия и завет.

“Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Он продолжается в каждом из нас”, — гласит послание, опубликованное в сообществе Мастерской.

Ученики, которые до последнего верили в исцеление наставника, мужественно противостоявшего тяжелому недугу, подчеркнули суть его миссии: “И хотя каждый из нас вчера осиротел, первое и главное, что останется с нами — его безусловная любовь!”. Эти слова — лучшее свидетельство того, каким человеком и педагогом был Кирилл Датешидзе.

Служение сцене и экрану: от Литейного до “Бандитского Петербурга”

Кирилл Датешидзе был представителем блистательной ленинградской театральной плеяды. Выпускник легендарного ЛГИТМиКа, он посвятил себя служению искусству на подмостках Театра на Литейном и Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова.

Всенародное признание пришло к нему на волне кинематографического ренессанса, когда его аристократичная фактура и глубокий драматизм оказались востребованы в знаковых проектах эпохи. Его имя навсегда вписано в историю таких культовых сериалов, как:

“Улицы разбитых фонарей”

“Бандитский Петербург”

“Агент национальной безопасности”

“Империя под ударом”

Его творческий путь насчитывает около полусотни ролей, и в каждой из них он демонстрировал высочайший класс и абсолютную преданность профессии.

Главная миссия: педагог, дарующий путевку в жизнь

Однако, несмотря на все экранные и сценические триумфы, своей главной миссией Кирилл Леонидович считал просветительство. Он был педагогом от Бога, который не просто обучал ремеслу, а взращивал таланты и формировал личности. Его имя с благоговением произносили в стенах Театральной академии, Института культуры и актерской школы при “Ленфильме”.

Венцом его педагогической деятельности стала его авторская Мастерская — оазис высокого искусства, где он щедро делился своей мудростью, даруя путевку в жизнь десяткам молодых артистов.

Уход Кирилла Датешидзе — невосполнимая утрата для всей отечественной культуры. Занавес его земной сцены опустился, но свет его таланта и человечности будет вечно гореть в сердцах его благодарных учеников и миллионов зрителей.

Вечная память великому Артисту.