День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы

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Суббота 26 июля

00:08День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы 19:33Это обязательно должно быть в вашем доме: 10 вещей, которые притягивают счастье 15:28Тайный сигнал глазами, который исполняет желания: узнайте секрет невербального общения 12:11Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак 09:34Этот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить 08:53Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем 04:415 неочевидных признаков того, что вы – будущий долгожитель 00:57Не выбрасывайте даже крошки: главный запрет 26 июля 2025 года, который нельзя нарушать 21:21Языковые ловушки: 3 вежливые фразы, которые на самом деле звучат невежливо 20:5699% хозяек совершают эту ошибку: что никогда нельзя хранить под мойкой 19:225 триллеров, которые изменят ваше восприятие реальности 18:58В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики 18:45Одна мудрость, которая изменит вашу жизнь: секрет успеха от Аристотеля 17:08Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР? 16:42Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье 16:38День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние 16:36Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области 16:16Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда 15:50При раскопках в Калошином переулке нашли помадную баночку 15:38Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести 14:59В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы 14:30В Зеленограде благоустроят 11 улиц 14:08Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма 13:26Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией? 12:24ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!" 11:51Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино 11:198 привычек, которые отличают богатых людей от остальных 10:55Люди несут цветы и свечи в переулок дома Светланы Крючковой в Петербурге 10:01Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек 04:11Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было? 00:04Прокл Плакальщик: что категорически запрещено делать 25 июля 2025 года, чтобы не навлечь беду 19:22Именно эти три знака зодиака разбогатеют в конце июля 2025 года 18:38 Узнав об этом, вы станете больше ценить свою вторую половинку: психология не при чем 17:44Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур? 17:16Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов 16:55Знаки зодиака, которым труднее всего просить прощения 16:49Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона 16:20Только так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 16:11Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник? 15:52Утрата, которая потрясла мир: прощание с великим актером 15:37Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия 15:27Тест: угадайте страну по ее рекорду 15:20На западе столицы отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики 14:58Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами 14:37Ушла из жизни легенда спорта, сломавшая все стереотипы 14:04Состязания дронов организуют в "Сколково" в рамках форума "Москва 2030" 13:20Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа 13:12Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля 12:08Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 12:04Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы
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День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы

День Акилы Соломенного: 7 строгих запретов 27 июля 2025, которые нельзя нарушать в разгар жатвы
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Народный календарь на 27 июля 2025 года. Узнайте 7 главных запретов дня Акилы, чтобы не навлечь на себя гнев духов полей и не остаться без урожая.

27 июля 2025 года, которое в этом году выпадает на воскресенье, в народном календаре носит имя Акилов день или Акила Соломенный. Это время — самый разгар жатвы, когда каждый час на счету, а урожай требует максимального внимания.

Наши предки верили, что в этот день природа и духи полей особенно пристально следят за людьми. Любое неверное действие, слово или даже мысль могли навлечь беду: от внезапной грозы, способной погубить урожай, до болезней и неудач.

Чтобы прожить этот мощный день правильно, стоит знать о древних запретах.

Суть дня: стражи полей и опасные грозы

Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Акилы. В народе же его образ тесно сплелся с главной заботой крестьян — жатвой. Прозвище “Соломенный” он получил потому, что к этому времени на полях стояли копны свежей, пахнущей хлебом соломы.

Считалось, что на Акилу “полевые духи” выходят дозором и строго наказывают тех, кто не проявляет уважения к их владениям и к труду. Поэтому все запреты дня были направлены на то, чтобы задобрить эти силы и уберечь урожай от главной угрозы конца июля — внезапных и разрушительных гроз.

7 главных “НЕЛЬЗЯ” на 27 июля 2025 года

  1. Нельзя работать в поле после полудня или в грозу. Это самый важный запрет, имеющий под собой и практическую основу. Наши предки верили, что в это время полевые духи сердятся и могут послать на человека “огненные стрелы” (молнии). Оставаться в открытом поле во время грозы было смертельно опасно.

  2. Запрещено жаловаться на усталость и тяжелую работу. Жатва считалась священным делом. Тот, кто роптал на судьбу и ныл, рисковал разозлить землю-кормилицу. По поверью, у такого человека работа не спорилась, а урожай выходил скудным.

  3. Нельзя оставлять сжатый хлеб и солому под открытым небом на ночь. Весь урожай, собранный за день, нужно было обязательно укрыть или убрать в сарай. Считалось, что ночная роса или внезапный дождь могут испортить зерно, а духи — “украсть” его силу.

  4. Запрещено выбрасывать хлеб и хлебные крошки. Этот запрет актуален всегда, но в разгар жатвы он обретал особую силу. Выбросить хлеб на Акилу означало проявить высшую степень неуважения к труду и будущему урожаю, что сулило голод и нищету.

  5. Нельзя ходить к водоемам в одиночку. Считалось, что в этот период русалки и водяные особенно активны и могут утащить зазевавшегося путника на дно.

  6. Нельзя давать в долг зерно, муку или хлеб. Наши предки верили, что вместе с главным продуктом можно отдать из дома удачу и благополучие, а новый урожай еще не был полностью в безопасности.

  7. Нельзя устраивать шумные застолья и лениться. Несмотря на то, что 27 июля 2025 года — воскресенье, этот день в народной традиции не предполагал праздного отдыха. Все силы должны были быть брошены на помощь в уборке урожая. Шумные гулянки откладывали до окончания страды.

Что нужно сделать в этот день для благополучия

  • Приготовить блюда из овощей нового урожая. Особенно почитались блюда из картофеля.
  • Связать первый сноп. Его украшали лентами и ставили в красный угол дома — он считался мощным оберегом.
  • Помочь тем, кто трудится в поле. Даже если ваша жизнь далека от сельского хозяйства, можно помочь родителям на даче или просто проявить заботу о близких.
  • Поблагодарить природу. Мысленно или вслух поблагодарите землю за ее дары.

Народные приметы на Акилу Соломенного

  • Сухой и солнечный день — к теплой и сухой осени.
  • Сильный дождь на Акилу — жди мокрого и гнилого августа.
  • Громкий сухой гром — к хорошему урожаю, а глухой — к тихому дождю.
  • Чайки много купаются в воде — к ясной погоде.

Соблюдая эти вековые традиции, можно не только избежать неприятностей, но и настроиться на одну волну с природой, почувствовав мощь и щедрость самого урожайного времени года.

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27 июля 2025, 00:08
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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