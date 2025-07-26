Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак

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Суббота 26 июля

12:11Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак 09:34Этот простой ежедневный ритуал поможет вам больше зарабатывать и меньше тратить 08:53Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем 04:415 неочевидных признаков того, что вы – будущий долгожитель 00:57Не выбрасывайте даже крошки: главный запрет 26 июля 2025 года, который нельзя нарушать 21:21Языковые ловушки: 3 вежливые фразы, которые на самом деле звучат невежливо 20:5699% хозяек совершают эту ошибку: что никогда нельзя хранить под мойкой 19:225 триллеров, которые изменят ваше восприятие реальности 18:58В России запущен уникальный завод для создания почти безотходной атомной энергетики 18:45Одна мудрость, которая изменит вашу жизнь: секрет успеха от Аристотеля 17:08Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР? 16:42Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье 16:38День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние 16:36Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области 16:16Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда 15:50При раскопках в Калошином переулке нашли помадную баночку 15:38Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести 14:59В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы 14:30В Зеленограде благоустроят 11 улиц 14:08Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма 13:26Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией? 12:24ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!" 11:51Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино 11:198 привычек, которые отличают богатых людей от остальных 10:55Люди несут цветы и свечи в переулок дома Светланы Крючковой в Петербурге 10:01Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек 04:11Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было? 00:04Прокл Плакальщик: что категорически запрещено делать 25 июля 2025 года, чтобы не навлечь беду 19:22Именно эти три знака зодиака разбогатеют в конце июля 2025 года 18:38 Узнав об этом, вы станете больше ценить свою вторую половинку: психология не при чем 17:44Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур? 17:16Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов 16:55Знаки зодиака, которым труднее всего просить прощения 16:49Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона 16:20Только так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 16:11Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник? 15:52Утрата, которая потрясла мир: прощание с великим актером 15:37Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия 15:27Тест: угадайте страну по ее рекорду 15:20На западе столицы отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики 14:58Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами 14:37Ушла из жизни легенда спорта, сломавшая все стереотипы 14:04Состязания дронов организуют в "Сколково" в рамках форума "Москва 2030" 13:20Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа 13:12Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля 12:08Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 12:04Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы 11:15Люди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге 11:06Не стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь 10:33Что происходит с оставленной в России тайной квартирой беглянки Пугачевой
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Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак

Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак
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Представьте: вы в контактном зоопарке, на ферме или в путешествии по Южной Америке. Перед вами стоит очаровательное длинношеее создание с огромными глазами. “Какая милая лама!” – с уверенностью говорите вы. А что, если это альпака? Путаница между этими двумя животными – классика жанра. Они оба милые, оба из семейства верблюдовых и оба могут плюнуть, если их разозлить. Но на самом деле они разные, как кошка и собака. Давайте раз и навсегда разберемся, как стать экспертом и с первого взгляда определять, кто перед вами.

Экспресс-гид: таблица для самых нетерпеливых

Если у вас нет времени на детали, вот простая шпаргалка.

ПризнакЛамаАльпака
РазмерБольшая. Ростом с человека, весит до 180 кг.Маленькая. Ростом примерно до пояса, весит до 80 кг.
УшиДлинные, изогнутые, как бананы.Короткие, прямые, похожи на копья.
ШерстьЖесткая, двойная, похожа на овечью.Невероятно мягкая, густая, как плюш.
МордаДлинная, вытянутая, немного “лошадиная”.Короткая, сплюснутая, “медвежья”.
ХарактерНезависимая, уверенная, может быть охранником.Пугливая, стадная, держится группой.

Ушной тест: самый простой и верный способ

Забудьте обо всем. Если вам нужно быстро и точно определить животное, просто посмотрите на его уши. Это работает в 99% случаев.

  • Лама: уши у ламы длинные и изящно изогнуты внутрь, образуя форму, очень похожую на банан. Запомните: Лама — Лодка, Банан. Уши почти соприкасаются кончиками.
  • Альпака: уши у альпаки короткие, прямые и заостренные, как маленькие копья или кинжалы. Они никогда не изгибаются и всегда смотрят вверх.

Шерстяной тест: для ценителей и тех, кто вяжет

Разница в шерсти — ключевая причина, почему этих животных вообще разводят для разных целей.

  • Лама: шерсть у ламы двойная и довольно грубая. У нее есть жесткий остевой волос и более мягкий, но редкий подшерсток. Исторически лам использовали как вьючных животных для перевозки грузов, а их шерсть была второстепенным продуктом. На ощупь она будет напоминать обычную овечью.
  • Альпака: вот здесь скрыто настоящее сокровище! Шерсть альпаки (которая правильно называется руно) — это чистое плюшевое облако. Она невероятно мягкая, густая, легкая и теплая, не содержит ланолина (животного воска), а потому гипоаллергенна. Именно из нее делают элитную пряжу, свитера и пледы, которые по качеству не уступают кашемиру.

Тест по размеру и мордочке: “конь” против “мишки”

Если животное стоит рядом с вами, разница в размерах будет очевидна.

  • Лама — это тяжеловес. Взрослая особь легко достигает 1,8 метра в холке и весит как два взрослых человека. У нее длинная, вытянутая морда, придающая ей немного суровый и надменный вид.
  • Альпака — это компактная милашка. Она редко бывает выше метра и весит в два раза меньше ламы. Ее главная прелесть — короткая, почти сплюснутая мордочка с густой челкой, из-за которой она выглядит как живая плюшевая игрушка.

Поведенческий тест: кто тут босс?

Даже по характеру они разные.

  • Ламы — прирожденные индивидуалисты и охранники. Они смелые, уверенные в себе и могут в одиночку защищать стадо овец или альпак от хищников. Поэтому вы можете встретить одну ламу, гордо пасущуюся в поле.
  • Альпаки — типичные стадные животные. Они очень пугливы, тревожны и всегда держатся вместе. Если вы видите целую группу этих пушистых созданий, которые жмутся друг к другу, — перед вами точно альпаки.

Теперь вы эксперт!

Итак, подведем итог. В следующий раз, встретив одного из этих красавцев, просто задайте себе пару вопросов:

  1. Уши как бананы? Морда длинная и серьезная? Размером с пони? Это лама.
  2. Уши как маленькие кинжалы? Морда похожа на мордочку плюшевого мишки? Похожа на пушистое облачко на ножках? Это альпака.

Поздравляем! Теперь вы вооружены знаниями и точно не попадете впросак, а сможете даже блеснуть эрудицией перед друзьями.

Шоу-бизнес в Telegram

26 июля 2025, 12:11
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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