Лама или альпака? Как по ушам и шерсти отличить этих милашек и не попасть впросак

Представьте: вы в контактном зоопарке, на ферме или в путешествии по Южной Америке. Перед вами стоит очаровательное длинношеее создание с огромными глазами. “Какая милая лама!” – с уверенностью говорите вы. А что, если это альпака? Путаница между этими двумя животными – классика жанра. Они оба милые, оба из семейства верблюдовых и оба могут плюнуть, если их разозлить. Но на самом деле они разные, как кошка и собака. Давайте раз и навсегда разберемся, как стать экспертом и с первого взгляда определять, кто перед вами.

Экспресс-гид: таблица для самых нетерпеливых

Если у вас нет времени на детали, вот простая шпаргалка.

Признак Лама Альпака Размер Большая. Ростом с человека, весит до 180 кг. Маленькая. Ростом примерно до пояса, весит до 80 кг. Уши Длинные, изогнутые, как бананы. Короткие, прямые, похожи на копья. Шерсть Жесткая, двойная, похожа на овечью. Невероятно мягкая, густая, как плюш. Морда Длинная, вытянутая, немного “лошадиная”. Короткая, сплюснутая, “медвежья”. Характер Независимая, уверенная, может быть охранником. Пугливая, стадная, держится группой.

Ушной тест: самый простой и верный способ

Забудьте обо всем. Если вам нужно быстро и точно определить животное, просто посмотрите на его уши. Это работает в 99% случаев.

Лама: уши у ламы длинные и изящно изогнуты внутрь, образуя форму, очень похожую на банан. Запомните: Лама — Лодка, Банан. Уши почти соприкасаются кончиками.

уши у ламы длинные и изящно изогнуты внутрь, образуя форму, очень похожую на банан. Запомните: Лама — Лодка, Банан. Уши почти соприкасаются кончиками. Альпака: уши у альпаки короткие, прямые и заостренные, как маленькие копья или кинжалы. Они никогда не изгибаются и всегда смотрят вверх.

Шерстяной тест: для ценителей и тех, кто вяжет

Разница в шерсти — ключевая причина, почему этих животных вообще разводят для разных целей.

Лама: шерсть у ламы двойная и довольно грубая. У нее есть жесткий остевой волос и более мягкий, но редкий подшерсток. Исторически лам использовали как вьючных животных для перевозки грузов, а их шерсть была второстепенным продуктом. На ощупь она будет напоминать обычную овечью.

шерсть у ламы двойная и довольно грубая. У нее есть жесткий остевой волос и более мягкий, но редкий подшерсток. Исторически лам использовали как вьючных животных для перевозки грузов, а их шерсть была второстепенным продуктом. На ощупь она будет напоминать обычную овечью. Альпака: вот здесь скрыто настоящее сокровище! Шерсть альпаки (которая правильно называется руно) — это чистое плюшевое облако. Она невероятно мягкая, густая, легкая и теплая, не содержит ланолина (животного воска), а потому гипоаллергенна. Именно из нее делают элитную пряжу, свитера и пледы, которые по качеству не уступают кашемиру.

Тест по размеру и мордочке: “конь” против “мишки”

Если животное стоит рядом с вами, разница в размерах будет очевидна.

Лама — это тяжеловес. Взрослая особь легко достигает 1,8 метра в холке и весит как два взрослых человека. У нее длинная, вытянутая морда, придающая ей немного суровый и надменный вид.

Взрослая особь легко достигает 1,8 метра в холке и весит как два взрослых человека. У нее длинная, вытянутая морда, придающая ей немного суровый и надменный вид. Альпака — это компактная милашка. Она редко бывает выше метра и весит в два раза меньше ламы. Ее главная прелесть — короткая, почти сплюснутая мордочка с густой челкой, из-за которой она выглядит как живая плюшевая игрушка.

Поведенческий тест: кто тут босс?

Даже по характеру они разные.

Ламы — прирожденные индивидуалисты и охранники. Они смелые, уверенные в себе и могут в одиночку защищать стадо овец или альпак от хищников. Поэтому вы можете встретить одну ламу, гордо пасущуюся в поле.

Они смелые, уверенные в себе и могут в одиночку защищать стадо овец или альпак от хищников. Поэтому вы можете встретить одну ламу, гордо пасущуюся в поле. Альпаки — типичные стадные животные. Они очень пугливы, тревожны и всегда держатся вместе. Если вы видите целую группу этих пушистых созданий, которые жмутся друг к другу, — перед вами точно альпаки.

Теперь вы эксперт!

Итак, подведем итог. В следующий раз, встретив одного из этих красавцев, просто задайте себе пару вопросов:

Уши как бананы? Морда длинная и серьезная? Размером с пони? Это лама. Уши как маленькие кинжалы? Морда похожа на мордочку плюшевого мишки? Похожа на пушистое облачко на ножках? Это альпака.

Поздравляем! Теперь вы вооружены знаниями и точно не попадете впросак, а сможете даже блеснуть эрудицией перед друзьями.