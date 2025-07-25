Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Пятница 25 июля

17:08Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР? 16:42Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье 16:38День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние 16:36Искусственный интеллект выявил более трети лесных пожаров в Московской области 16:16Вниманию пассажиров метро: 26, 27 и 28 июля между станциями "Саларьево" и "Потапово" не будут ходить поезда 15:50При раскопках в Калошином переулке нашли помадную баночку 15:38Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести 14:59В московской части нацпарка "Лосиный Остров" ученые начали проверку почвы 14:30В Зеленограде благоустроят 11 улиц 14:08Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма 13:26Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией? 12:24ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!" 11:51Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино 11:198 привычек, которые отличают богатых людей от остальных 10:55Люди несут цветы и свечи в переулок дома Светланы Крючковой в Петербурге 10:01Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек 04:11Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было? 00:04Прокл Плакальщик: что категорически запрещено делать 25 июля 2025 года, чтобы не навлечь беду 19:22Именно эти три знака зодиака разбогатеют в конце июля 2025 года 18:38 Узнав об этом, вы станете больше ценить свою вторую половинку: психология не при чем 17:44Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур? 17:16Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов 16:55Знаки зодиака, которым труднее всего просить прощения 16:49Куряне попросили МГИК организовать для них в Москве голосование за главу региона 16:20Только так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 16:11Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник? 15:52Утрата, которая потрясла мир: прощание с великим актером 15:37Особняк на Большой Полянке признан объектом культурного наследия 15:27Тест: угадайте страну по ее рекорду 15:20На западе столицы отремонтировали более 80 домов в стиле неоклассики 14:58Москвичи проголосуют за лучшие маршруты для прогулок с питомцами 14:37Ушла из жизни легенда спорта, сломавшая все стереотипы 14:04Состязания дронов организуют в "Сколково" в рамках форума "Москва 2030" 13:20Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа 13:12Концерты, цирковое шоу, танцы: что ждет гостей "Лета в Москве" 25 – 27 июля 12:08Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 12:04Любопытные молодые ежи осваивают зеленые территории Москвы 11:15Люди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге 11:06Не стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь 10:33Что происходит с оставленной в России тайной квартирой беглянки Пугачевой 10:01Мир футбола скорбит: ушел из жизни непревзойденный гений мяча 09:58ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике 04:34Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 00:03Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта 22:26Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение" 20:23Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости 19:05Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину 18:56Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные 17:33Врачи бьют тревогу: России грозит новая смертельная инфекция 17:03Футбольный мир скорбит: скоропостижно ушел из жизни молодой игрок
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести

Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести
636

Заслуженный артист России, чьи роли в театре и кино покорили сердца миллионов, ушел из жизни 23 июля 2025 года в возрасте 80 лет. Его уход стал невосполнимой утратой для российской культуры, оставив яркий след в истории театра и кинематографа.

Ранние годы и становление

Валерий Смирнов родился 25 января 1945 года в Ярославле. Его путь к сцене начался с Ярославского театрального училища, которое он окончил в 1966 году. Уже в юности его отличала страсть к искусству и стремление к совершенству. Окончил Ярославское театральное училище в 1966 году. Сразу после выпуска начал играть в Волковском театре, первом русском театре в Ярославле.

Театральная карьера

Вернувшись в Волковский театр в 1987 году, Смирнов стал одной из ключевых фигур труппы. Его мастерство проявилось в ролях классического и современного репертуара, где он демонстрировал глубокое понимание характеров и тонкое чувство драмы.

Знаковые постановки:

  • "Доходное место" — роль чиновника, раскрывающая социальные пороки.
  • "Ревизор" — яркое воплощение гоголевских персонажей.
  • "Свои люди – сочтёмся" — мастерская игра в комедии Островского.
  • "Судья и палач" — драматическая роль, подчеркивающая его универсальность.

Его работа на сцене Волковского театра продолжалась до последних лет жизни, где он оставался любимцем публики и коллег.

Кинематограф и телевидение

Помимо театра, Смирнов активно снимался в кино и сериалах, создавая запоминающиеся образы. Его роли отличались глубиной и естественностью, что сделало его узнаваемым для широкой аудитории. Известные проекты:

  • "Мосгаз" — роль врача, ставшая одной из самых узнаваемых.
  • "Кодекс чести" — образ генерал-майора, полный силы и харизмы.
  • "Цена жизни" — роль ректора, подчеркивающая его умение играть сложные характеры.
  • "Морфий", "Котовский", "Земский доктор", "Ростов" — участие в этих проектах укрепило его репутацию.
  • "Не лечи меня" (2020) — последняя роль в комедийном сериале с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским.

Личная стойкость и наследие

Валерий Смирнов был не только выдающимся артистом, но и человеком, чья преданность искусству вдохновляла окружающих. Несмотря на возраст, он продолжал работать, отдавая сцене всю свою энергию. Его роли в театре и кино стали частью культурного наследия России. Волковский театр выразил глубокие соболезнования, отметив, что о времени и месте прощания будет объявлено позже. Валерий Смирнов останется в сердцах как артист, чья игра трогала души, и как человек, посвятивший жизнь искусству. Его наследие будет жить в спектаклях и фильмах, продолжая вдохновлять новые поколения.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июля 2025, 15:38
Фото: Freepik
RBC.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Невосполнимая утрата: мир прощается с музыкальным королем

Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек

Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР?

Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР?
Этот тест не о датах и фамилиях. Он о “смекалке”, умении читать между строк и понимать неписаные правила, которые помогали советскому человеку в повседневной жизни. Здесь важны не столько знания из учебников, сколько понимание особой логики быта ушедшей эпохи. Проверьте свою интуицию: смогли бы вы сориентироваться в реалиях советского союза? ВопросыСитуация: вы видите на улице огромную очередь, хвост которой заворачивает за угол.

Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье

Клещи, частички кожи и остатки пищи: как часто нужно менять постельное белье
Что может быть уютнее, чем после долгого дня забраться в свою кровать? Чистая, свежая постель кажется нам оплотом комфорта и безопасности. Но что скрывается в ее складках, когда мы не видим? Ответ может вас удивить и навсегда изменить ваше отношение к стирке. Наша кровать – это целая экосистема, и без должного ухода она быстро превращается в рассадник невидимых проблем. Кто живет в нашей постели? Невидимые соседиДаже если вы принимаете душ перед сном и не едите в постели, за неделю она становится домом для целой армии микроскопических обитателей и их продуктов жизнедеятельности.

День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние

День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние
Есть в месяце один особенный, почти невидимый день – Новолуние. Ночь, когда лунный диск полностью исчезает с небосвода, погружая мир во тьму. Наши предки считали это время мистическим и даже опасным, называя его “днями Гекаты”. Это момент энергетического обнуления, космической перезагрузки, когда жизненные силы человека, как и лунный свет, находятся на самом минимуме. Именно поэтому древние запреты, связанные с этим днем, – не просто суеверия, а мудрая техника безопасности, которая работает и сегодня. Почему Новолуние — это “день тишины”?Чтобы понять логику запретов, нужно осознать, что происходит в этот период.

Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма

Мечта, от которой пора отказаться: уроки счастья от Омара Хайяма
Хайям умел говорить просто о сложном. Особенно актуальны его мысли для тех, кто достиг зрелого возраста и начинает переосмысливать свои приоритеты. К 40–50 годам многие начинают задаваться вопросами о смысле жизни. Что достигнуто? Какие мечты сбылись, а какие остались лишь в воображении? Омар Хайям в своих рубаи предлагает отказаться от одной мечты, которая, по его мнению, лишь отравляет существование. От какой мечты стоит отказаться? Мечта познать тайны бытия.

Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией?

Почему трансфер топового игрока из серии А в Спартак может стать сенсацией?
Футбольный мир полон слухов и неожиданных поворотов, но новость о возможном переходе топового защитника из серии А в московский Спартак заставила многих обратить на себя внимание. Этот трансфер, если он состоится, может стать одним из самых громких событий в российском футболе за последние годы. Кто может пополнить ряды красно-белых?Сауль Коко — 26-летний защитник из Экваториальной Гвинеи, который за короткое время успел зарекомендовать себя как перспективный игрок на европейской арене.

Выбор читателей

24/07ЧтвЛюди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге 24/07ЧтвТест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 24/07ЧтвТест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби" 24/07ЧтвНе стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь 24/07ЧтвТолько так нужно отвечать на оскорбление: об этом говорил еще Омар Хайям 24/07ЧтвНевосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов