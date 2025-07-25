Вся страна скорбит: ушел из жизни прославленный актер, сыгравший в сериале Кодекс Чести

Заслуженный артист России, чьи роли в театре и кино покорили сердца миллионов, ушел из жизни 23 июля 2025 года в возрасте 80 лет. Его уход стал невосполнимой утратой для российской культуры, оставив яркий след в истории театра и кинематографа.

Ранние годы и становление

Валерий Смирнов родился 25 января 1945 года в Ярославле. Его путь к сцене начался с Ярославского театрального училища, которое он окончил в 1966 году. Уже в юности его отличала страсть к искусству и стремление к совершенству. Окончил Ярославское театральное училище в 1966 году. Сразу после выпуска начал играть в Волковском театре, первом русском театре в Ярославле.

Театральная карьера

Вернувшись в Волковский театр в 1987 году, Смирнов стал одной из ключевых фигур труппы. Его мастерство проявилось в ролях классического и современного репертуара, где он демонстрировал глубокое понимание характеров и тонкое чувство драмы.

Знаковые постановки:

"Доходное место" — роль чиновника, раскрывающая социальные пороки.

"Ревизор" — яркое воплощение гоголевских персонажей.

"Свои люди – сочтёмся" — мастерская игра в комедии Островского.

"Судья и палач" — драматическая роль, подчеркивающая его универсальность.

Его работа на сцене Волковского театра продолжалась до последних лет жизни, где он оставался любимцем публики и коллег.

Кинематограф и телевидение

Помимо театра, Смирнов активно снимался в кино и сериалах, создавая запоминающиеся образы. Его роли отличались глубиной и естественностью, что сделало его узнаваемым для широкой аудитории. Известные проекты:

"Мосгаз" — роль врача, ставшая одной из самых узнаваемых.

"Кодекс чести" — образ генерал-майора, полный силы и харизмы.

"Цена жизни" — роль ректора, подчеркивающая его умение играть сложные характеры.

"Морфий", "Котовский", "Земский доктор", "Ростов" — участие в этих проектах укрепило его репутацию.

"Не лечи меня" (2020) — последняя роль в комедийном сериале с Дмитрием Нагиевым и Иваном Янковским.

Личная стойкость и наследие

Валерий Смирнов был не только выдающимся артистом, но и человеком, чья преданность искусству вдохновляла окружающих. Несмотря на возраст, он продолжал работать, отдавая сцене всю свою энергию. Его роли в театре и кино стали частью культурного наследия России. Волковский театр выразил глубокие соболезнования, отметив, что о времени и месте прощания будет объявлено позже. Валерий Смирнов останется в сердцах как артист, чья игра трогала души, и как человек, посвятивший жизнь искусству. Его наследие будет жить в спектаклях и фильмах, продолжая вдохновлять новые поколения.