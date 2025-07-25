Тест: Интуиция эпохи. Смогли бы вы выжить в СССР?

Ситуация: вы видите на улице огромную очередь, хвост которой заворачивает за угол. Вы не знаете, что именно “дают” (продают). Каков ваш самый правильный первый шаг?

А) Пройти мимо, чтобы не тратить время.

Б) Подойти к началу очереди и спросить, что продают.

В) Занять место в конце очереди, спросив “Кто последний?”, и только потом идти выяснять, что “выбросили” в продажу.

Ситуация: у вас в квартире прорвало трубу. Официальный вызов сантехника из ЖЭКа может занять несколько дней. Какой способ решения проблемы был самым быстрым и эффективным?

А) Написать жалобу в вышестоящую инстанцию.

Б) Найти местного сантехника “дядю Васю” и договориться с ним лично за небольшой “магарыч” (вознаграждение, часто в виде бутылки).

В) Терпеливо ждать официального визита, подставив под течь тазик.

Ситуация: вас неожиданно позвали в гости на вечер. Согласно правилам хорошего тона, приходить с пустыми руками было не принято. Что было самым универсальным и правильным “взносом”?

А) Ничего, ведь вас пригласили.

Б) Небольшой сувенир или цветы для хозяйки.

В) Что-нибудь “к столу”: торт, бутылка вина, банка шпрот или палка колбасы.

Ситуация: вы смотрите программу “Время” по телевизору. Диктор с большим воодушевлением рассказывает о небывалом урожае зерновых в стране. Какая мысль, скорее всего, возникнет у опытного советского зрителя?

А) “Отлично! Значит, с хлебом в этом году проблем не будет”.

Б) “Что-то слишком радостно об этом говорят. Наверное, с продуктами в магазинах опять будут перебои”.

В) “Какая скука, лучше бы кино показали”.

Ситуация: в универмаге вы случайно видите в продаже импортные финские сапоги — страшный дефицит. У вас уже есть зимняя обувь. Ваша самая вероятная реакция?

А) Пройти мимо, ведь сапоги вам не нужны.

Б) Позвонить подруге и спросить, не нужны ли ей.

В) Немедленно купить, потому что “надо брать, пока дают!”. Потом можно будет обменять, продать или оставить “на вырост”.

Ситуация: вы хотите поехать летом в отпуск на море. Какой способ организации отдыха считался самым желанным, надежным и престижным?

А) Просто приехать “дикарем” и искать жилье у частников на вокзале.

Б) Забронировать номер в гостинице по телефону за полгода.

В) Получить “путевку” в санаторий или дом отдыха от своего профсоюза на работе.