День нулевой энергии: 7 вещей, которые категорически нельзя делать в Новолуние

Почему Новолуние — это “день тишины”?
Чтобы понять логику запретов, нужно осознать, что происходит в этот период. Новолуние — это точка “энергетического нуля”. Луна не отдает нам свою силу, и наш организм переходит в режим максимального энергосбережения. Эмоциональный фон становится нестабильным, концентрация падает, а риск совершить ошибку возрастает многократно.
Именно поэтому главная задача в этот день — не растратить драгоценную энергию, а сохранить ее для будущего роста, который начнется вместе с растущей Луной. Любое активное действие в этот период подобно попытке завести машину с севшим аккумулятором — бесполезно и вредно для механизма.
Семь главных “НЕ” в день Новолуния
Проверьте свои планы. Если вы собирались сделать что-то из этого списка в ближайшее Новолуние, мудрецы советуют отложить это хотя бы на пару дней.
1. Не начинать ничего важного
Новый проект, выход на новую работу, запуск бизнеса, переезд — все это требует колоссального энергетического вложения. Начинание, запущенное в Новолуние, рискует “заглохнуть”, не успев развиться. Оно будет лишено импульса к росту.
2. Не совершать финансовых операций
Брать в долг, давать взаймы, оформлять кредит или делать крупные покупки в этот день — значит, заложить программу финансовых потерь. Деньги, как и любая энергия, в Новолуние “спят”. Любые манипуляции с ними могут привести к застоям, долгам и необдуманным тратам.
3. Не стричь волосы и не менять внешность
Волосы в древних культурах считались вместилищем жизненной силы. Стрижка в Новолуние, по поверьям, равносильна добровольному “обесточиванию” — можно потерять энергию, ослабить здоровье и даже “отстричь” свою удачу. То же касается и других кардинальных перемен во внешности.
4. Не ложиться под нож
Плановые хирургические операции и серьезные косметологические процедуры в этот день крайне нежелательны. Из-за сниженной свертываемости крови и общей слабости организма возрастает риск осложнений, а процесс заживления и восстановления может затянуться.
5. Не вступать в конфликты
Эмоции в Новолуние обострены, а самоконтроль ослаблен. Любая мелкая ссора может перерасти в грандиозный скандал, который разрушит отношения. Обидные слова, сказанные в этот день, надолго засядут в памяти и будут отравлять жизнь.
6. Не переутомляться
Физические и умственные перегрузки в этот день особенно опасны. Тренировка до седьмого пота или попытка сдать годовой отчет за одну ночь могут привести к полному истощению, болезням и эмоциональному выгоранию.
7. Не сажать растения
Как и все живое, растения в этот день лишены энергии для роста. Семена, посаженные в Новолуние, скорее всего, не взойдут, а саженцы не приживутся. Это “мертвое” время для начала новой жизни.
А что же тогда МОЖНО и НУЖНО делать?
Новолуние — это не плохой день, а просто другой. Он идеально подходит для пассивных и внутренних дел.
- Мечтать и планировать. Это лучшее время, чтобы на чистом листе расписать свои цели и желания на месяц вперед.
- Проводить очищение. Устройте генеральную уборку, выбросьте хлам, примите ванну с солью, проведите цифровую детоксикацию. Освободите пространство для нового.
- Отдыхать и медитировать. Посвятите день себе. Сон, спокойная музыка, медитация — все, что помогает восстановить силы, будет невероятно полезно.
- Завершать старые дела. Дописать письмо, доделать мелкий ремонт, отдать старые долги — закройте все “хвосты”, чтобы войти в новый лунный цикл налегке.
Древние запреты Новолуния — это, по сути, инструкция по энергетической гигиене. Это напоминание о том, что для успешного рывка вперед иногда нужно просто остановиться, затаиться и набраться сил. Используйте этот день не для внешних подвигов, а для внутренней работы, и тогда с первым лучиком новой Луны вы будете полны энергии для любых свершений.