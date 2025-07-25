ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!"

Полвека назад на экраны вышла кинокомедия Леонида Гайдая "Не может быть!" В новеллах по сатирическим произведениям Михаила Зощенко снялось немало звезд советского кино. Давайте вместе вспомним героев, фразы и песни из этого чудесного фильма!

1. Какой срок грозил товарищу Горбушкину за расхищение народного имущества?

А. 10 лет;

Б. 20 лет;

В. Пожизненное заключение.

2. Продолжите звучавшую в фильме песню: "В пиве никто не тонет...

А. ...тонут всегда в воде".

Б. ...гибнут всегда в еде";

В. ...или же быть беде".

3. Какая актриса играла Анну Васильевну, супругу Горбушкина?

А. Наталья Гвоздикова;

Б. Нонна Мордюкова;

В. Нина Гребешкова.

4. Продолжите фразу: "Такая славная интересная женщина...

А. ... Кровь с молоком!"

Б. ... Грудь на волю так и рвется!"

В. ...А корпус, корпус у ней какой!"

5. Продолжите фразу: "– К обеду хоть вернешься?

А. ...– Пути Господни неисповедимы!"

Б. ...– Возможно, не приду и ночевать!"

В. ...-Эх, что ты, Зинуля, раньше ужина и не жди!

6. Какую фамилию носил герой Олег Даля в фильме?

А. Барыгин-Амурский;

Б. Врунов-Волжский;

В. Топтыгин-Тверской.

7. В прежнее время, когда были "романтизьм и закуска", герой Вицина мог:

А. Стакашки, как семечки, глотать;

Б. Не пьянеть неделями;

В. Запросто четверть выкушать.

ОТВЕТЫ

1. А. 10 лет;

2. А. ...тонут всегда в воде";

3. В. Нина Гребешкова;

4 .В. ...А корпус, корпус у ней какой!"

5. В. – Эх, что ты, Зинуля, раньше ужина и не жди!"

6. А. Барыгин-Амурский;

7. В. Запросто четверть выкушать