ТЕСТ: вспоминаем фразы и героев из кинокомедии Леонида Гайдая "Не может быть!"

1. Какой срок грозил товарищу Горбушкину за расхищение народного имущества?
А. 10 лет;
Б. 20 лет;
В. Пожизненное заключение.
2. Продолжите звучавшую в фильме песню: "В пиве никто не тонет...
А. ...тонут всегда в воде".
Б. ...гибнут всегда в еде";
В. ...или же быть беде".
3. Какая актриса играла Анну Васильевну, супругу Горбушкина?
А. Наталья Гвоздикова;
Б. Нонна Мордюкова;
В. Нина Гребешкова.
4. Продолжите фразу: "Такая славная интересная женщина...
А. ... Кровь с молоком!"
Б. ... Грудь на волю так и рвется!"
В. ...А корпус, корпус у ней какой!"
5. Продолжите фразу: "– К обеду хоть вернешься?
А. ...– Пути Господни неисповедимы!"
Б. ...– Возможно, не приду и ночевать!"
В. ...-Эх, что ты, Зинуля, раньше ужина и не жди!
6. Какую фамилию носил герой Олег Даля в фильме?
А. Барыгин-Амурский;
Б. Врунов-Волжский;
В. Топтыгин-Тверской.
7. В прежнее время, когда были "романтизьм и закуска", герой Вицина мог:
А. Стакашки, как семечки, глотать;
Б. Не пьянеть неделями;
В. Запросто четверть выкушать.
ОТВЕТЫ
1. А. 10 лет;
2. А. ...тонут всегда в воде";
3. В. Нина Гребешкова;
4 .В. ...А корпус, корпус у ней какой!"
5. В. – Эх, что ты, Зинуля, раньше ужина и не жди!"
6. А. Барыгин-Амурский;
7. В. Запросто четверть выкушать