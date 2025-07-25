Люди несут цветы и свечи в переулок дома Светланы Крючковой в Петербурге

Светлану Крючкову многие помнят по фильмам "Большая перемена", "Родня" и "Приходи на меня посмотреть"... В Петербурге каждый знает: живет любимая актриса в самом центре, в Апраксином переулке.

Дом здесь был построен еще в 1856 году для статского советника В. И. Струбинского. А в 1912 г. для графини Е. П. Крейц архитектор К. В. Маковский надстроил его до пяти этажей. Уже много лет тут живет Светлана Крючкова, которую миллионы любят за роли в картинах "Не может быть!", "Женитьба" и десятках других киношедевров.

А по соседству с ее домом есть очень памятное для каждого жителя Северной столицы место. Этот дом номер 20 в Апраксином переулке. Именно тут жил преподобный Серафим Вырицкий – один из самых почитаемых петербургских святых. В этом особняке старец обитал, в ту пору, когда носил мирское имя Василий Муравьев – с 1914 по 1917 год. А 12 декабря 2016 года в Петербурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски установили на фасаде этого дома.

Напомним, после революции в 1920 году предприниматель Василий Муравьев пожертвовал все свое состояние монастырям и принял монашество, а затем и великую схиму. Более 15 лет преподобный Серафим прожил в поселке Вырица, неподалеку от Ленинграда. Он был канонизирован Русской православной церковью в 2000 году.

В переулке, где он жил, всегда много живых цветов и горящих свечей. Их несут благодарные горожане в память и в честь великого сына земли Русской, прося у него защиты и поддержки во всех начинаниях.