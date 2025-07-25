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Пятница 25 июля

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Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино

Легенда ушла навсегда: мир прощается с иконой рестлинга и кино
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Мир потрясла невосполнимая утрата: ушла из жизни культовая фигура, чья мощь на ринге и харизма на экране покорили миллионы. Этот человек стал символом эпохи, воплощением мечты и героем для поколений. Его яркий образ, отмеченный неподражаемой энергией и фирменным стилем, навсегда останется в истории спорта и поп-культуры.

Последний бой героя

В возрасте 71 года Халк Хоган, легендарный рестлер и актер, покинул этот мир в своем доме в Клируотере, штат Флорида, 24 июля 2025 года. Утром в четверг бригада скорой помощи прибыла на вызов, связанный с остановкой сердца. Несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Тело Хогана вынесли на носилках и доставили в больницу, где констатировали уход. Всего за несколько недель до этого его супруга Скай опровергала слухи о тяжелом состоянии, уверяя, что после майской операции на шее его сердце оставалось "крепким".

Рождение легенды

Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган, родился 11 августа 1956 года в Огасте, Джорджия. Его путь к славе начался в 1977 году, когда он впервые вышел на ринг. Однако настоящая слава пришла в 1983 году с подписанием контракта с World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Образ "героического американца" с яркими банданами и подковообразными усами сделал его звездой, запустив бум рестлинга 1980-х. Хоган стал хедлайнером восьми из первых девяти шоу WrestleMania, завоевал пять титулов чемпиона WWF и установил рекорд по длительности чемпионства — 1474 дня. Он также стал первым рестлером, выигравшим две королевские битвы Royal Rumble подряд в 1990 и 1991 годах.

В 1994 году Хоган перешел в World Championship Wrestling (WCW), где шесть раз становился чемпионом мира в тяжелом весе и возглавил культовую группировку New World Order (nWo), ставшую ключевой в "Войне понедельника вечером". Его злодейский образ "Голливудского" Хогана вдохнул новую жизнь в карьеру и рестлинг в целом. В 2005 году он вошел в Зал славы WWE, а в 2020 году был включен повторно как член nWo.

Звезда за пределами ринга

Карьера Хогана в кино началась с роли в "Рокки 3" в 1982 году, где он сыграл громилу-Тандерлипса. Его харизма и узнаваемый образ привели к ролям в фильмах:

  • "Без правил";
  • "Мистер Няня";
  • "Пригородный коммандос";
  • "Силач Санта-Клаус".

Он также снимался в сериалах "Крутой Уокер" и "Спасатели Малибу" и вел шоу "Хоган знает лучше всех". Хоган пробовал себя в музыке, играя на бас-гитаре в рок-группах Флориды и выпустив альбом Hulk Rules с группой Wrestling Boot Band, который достиг 12-го места в чарте Billboard Top Kid Audio в 1995 году.

Его вклад в поп-культуру выходил за рамки ринга и экрана. Хоган стал иконой "Халкомании", вдохновляя фанатов своим стилем и энергией. Он активно поддерживал благотворительность, включая работу с Make-A-Wish Foundation, и был удостоен чести стать королем карнавала Bacchus в Новом Орлеане в 2008 году.

Жизнь полная испытаний

Хоган не скрывал, что рестлинг оставил след на его здоровье. Многолетние травмы и операции, включая недавнюю процедуру на шее в мае 2025 года, сопровождали его карьеру. Он также откровенно говорил о прошлом использовании допинга в 1980-х, что добавило глубины его образу честного героя, признающего ошибки. Личная жизнь Хогана была не менее бурной: развод с Линдой Кларидж после 20 лет брака, отношения с Дженнифер МакДэниел и свадьба со Скай Дейли в 2023 году.

Халк Хоган ушел, но его наследие продолжает вдохновлять. Он превратил рестлинг в глобальное явление, став его самым узнаваемым лицом. Его фильмы и шоу подарили радость миллионам, а его стойкость перед лицом испытаний сделала его примером для подражания. Мир потерял не просто рестлера и актера, а человека, чья жизнь была посвящена созданию незабываемых моментов для фанатов по всему миру.

Шоу-бизнес в Telegram

25 июля 2025, 11:51
Фото: Freepik
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