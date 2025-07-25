Мир потерял легенду радио и телевидения, ушел из жизни великий человек

Мир лишился яркой звезды, чей голос и харизма десятилетиями звучали в эфире, вдохновляя миллионы. Эта выдающаяся личность посвятила жизнь музыке и медиа, став символом золотой эры радиовещания и культурным ориентиром для поколений. Его новаторский подход к продвижению национальной музыки и неустанная энергия сделали его легендой, чье влияние продолжает жить в сердцах слушателей.

Жизнь, посвященная музыке и эфиру

Чили Монтань, родившийся 26 августа 1944 года в Эйтгесте, начал свой путь в медиа в 1963 году, взяв псевдоним и став диск-жокеем на офшорной радиостанции Radio Veronica. Его яркий стиль и любовь к музыке быстро завоевали сердца слушателей. В 1971 году Монтань дебютировал на телевидении с программой Op Losse Groeven (позже переименованной в Op Volle Toeren) на канале TROS. Эта передача, посвященная голландской музыке, стала настоящим культурным феноменом и просуществовала почти два десятилетия, став одной из самых любимых программ в Нидерландах.

Монтань был не только ведущим, но и частью легендарной команды диджеев TROS, которая с 1974 года превратила четверги на Hilversum 3 в культовый TROS Thursday — самый популярный день радиовещания. Его энергия, харизма и преданность делу сделали его ключевой фигурой в золотую эпоху голландского радио.

Достижения, изменившие индустрию

Чили Монтань оставил неизгладимый след в медиа и музыкальной индустрии Нидерландов.

Икона Radio Veronica. Его работа на этой пиратской радиостанции в 1960-х годах помогла популяризировать голландскую музыку и заложила фундамент для современной радиокультуры.

Телевизионный успех. Программа Op Volle Toeren стала платформой для продвижения местных артистов, укрепив статус голландской музыки на национальной сцене.

Музыкальный продюсер. В 1974 году Монтань основал студию Dutch Music Center (DMC) в Барне, где записывались как голландские, так и зарубежные исполнители.

Попытка хита. В 1972 году он выпустил песню Marja, которая вошла в Tipparade, продемонстрировав его многогранность.

Радиоинициативы. В 2003 году Монтань основал Montagne Omroep Nederland (MON), стремясь увеличить присутствие голландской музыки в эфире, а также участвовал в создании Holland FM и поддержке Talk Radio.

В 1989 году получил титул "Усы года".

Его вклад был отмечен высокой наградой: 29 апреля 2010 года в Хилверсюме Чили Монтань был посвящен в рыцари Ордена Оранских-Нассау за выдающиеся заслуги перед культурой Нидерландов.

Наследие вне эфира

Монтань был не только медийной личностью, но и человеком, который стремился сделать мир лучше. Его студия DMC стала важным центром для артистов, а его усилия по продвижению голландской музыки вдохновили многих. Даже после завершения активной карьеры он оставался активным участником культурной жизни, поддерживая новые проекты и инициативы.

Чили Монтань ушел из жизни 24 июля 2025 года от хронической обструктивной болезни легких в возрасте 80 лет. Его уход стал тяжелой утратой для всех, кто знал его как голос, вдохновлявший миллионы, и как человека, чья любовь к музыке была заразительной. Его энергия, страсть и преданность останутся в сердцах слушателей и коллег, а его наследие продолжит жить в голландской музыке и культуре.