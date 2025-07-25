Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было?

Вопросы
Сетчатая плетеная сумка, которая почти не занимала места в кармане, но могла растянуться до невероятных размеров, чтобы вместить и батон, и кефир, и пару кило картошки. Как она называлась?
А) Непропадайка
Б) Авоська
В) Всегдайка
Во многих советских квартирах на стене в главной комнате обязательно висел ковер. Какой был его главный, изначальный функционал, помимо декоративного?
А) Он считался символом достатка, как автомобиль
Б) Чтобы лучше ловил радиоприемник
В) Для звукоизоляции и сохранения тепла в тонких стенах панельных домов
В автомате с газированной водой за 1 копейку (без сиропа) или 3 копейки (с сиропом) стоял многоразовый граненый стакан. Что полагалось с ним сделать перед использованием?
А) Протереть своим носовым платком
Б) Ополоснуть изнутри струей воды, нажав на специальный рычажок
В) Попросить продавца выдать чистый
Сбор макулатуры был важным общественным делом. Школьники и взрослые собирали тонны старых газет и журналов не только из сознательности. Что можно было получить в обмен на сданную макулатуру?
А) Билет в кино
Б) Талон на покупку дефицитных книг
В) Месячный проездной на автобус
На многих кухнях в трехлитровой банке, накрытой марлей, плавало нечто похожее на медузу. Из этого получался кисло-сладкий шипучий напиток. Что это было?
А) Домашний лимонад
Б) Березовый сок
В) Чайный гриб
Как в домашних условиях готовили популярную газировку, если не хотелось идти к автомату? Для этого использовали специальный стеклянный или металлический сосуд и…
А) Шипучие таблетки
Б) Маленькие газовые баллончики с CO₂
В) Особый порошок, который нужно было взбалтывать
По вечерам во многих семьях с детьми гасили свет, вешали на стену белую простыню и начиналось волшебство. С помощью специального аппарата на “экран” проецировались картинки с подписями. Как назывался этот “домашний кинотеатр”?
А) Диафильм
Б) Мультископ
В) Светопись
Если вам нужно было срочно позвонить, а домашнего телефона не было, вы искали на улице желтую или серую будку. Сколько стоил один местный звонок с телефона-автомата?
А) 1 копейка
Б) 2 копейки
В) 5 копеек
Правильные ответы
Проверьте, не подвела ли вас историческая память!
- Б) Авоська (от слова “авось что-нибудь куплю”)
- В) Для звукоизоляции и сохранения тепла
- Б) Ополоснуть изнутри струей воды
- Б) Талон на покупку дефицитных книг (например, Дюма или Конан Дойла)
- В) Чайный гриб
- Б) Маленькие газовые баллончики с CO₂ (заряжались в сифон)
- А) Диафильм (сам аппарат назывался фильмоскоп или диапроектор)
- Б) 2 копейки
Надеемся, наш тест пробудил у вас теплые воспоминания или помог узнать что-то новое об ушедшей, но очень интересной эпохе.