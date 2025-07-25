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Пятница 25 июля

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Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было?

Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было?
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Политические лозунги и пятилетние планы остались в учебниках истории, а вот вкус пломбира в вафельном стаканчике, звук диапроектора и вид ковра на стене – в памяти поколений. Советский быт – это уникальный мир со своими правилами, дефицитом, изобретательностью и особой атмосферой. Давайте проверим, смогли бы вы сориентироваться в повседневной жизни той эпохи.

Вопросы

  1. Сетчатая плетеная сумка, которая почти не занимала места в кармане, но могла растянуться до невероятных размеров, чтобы вместить и батон, и кефир, и пару кило картошки. Как она называлась?
    А) Непропадайка
    Б) Авоська
    В) Всегдайка

  2. Во многих советских квартирах на стене в главной комнате обязательно висел ковер. Какой был его главный, изначальный функционал, помимо декоративного?
    А) Он считался символом достатка, как автомобиль
    Б) Чтобы лучше ловил радиоприемник
    В) Для звукоизоляции и сохранения тепла в тонких стенах панельных домов

  3. В автомате с газированной водой за 1 копейку (без сиропа) или 3 копейки (с сиропом) стоял многоразовый граненый стакан. Что полагалось с ним сделать перед использованием?
    А) Протереть своим носовым платком
    Б) Ополоснуть изнутри струей воды, нажав на специальный рычажок
    В) Попросить продавца выдать чистый

  4. Сбор макулатуры был важным общественным делом. Школьники и взрослые собирали тонны старых газет и журналов не только из сознательности. Что можно было получить в обмен на сданную макулатуру?
    А) Билет в кино
    Б) Талон на покупку дефицитных книг
    В) Месячный проездной на автобус

  5. На многих кухнях в трехлитровой банке, накрытой марлей, плавало нечто похожее на медузу. Из этого получался кисло-сладкий шипучий напиток. Что это было?
    А) Домашний лимонад
    Б) Березовый сок
    В) Чайный гриб

  6. Как в домашних условиях готовили популярную газировку, если не хотелось идти к автомату? Для этого использовали специальный стеклянный или металлический сосуд и…
    А) Шипучие таблетки
    Б) Маленькие газовые баллончики с CO₂
    В) Особый порошок, который нужно было взбалтывать

  7. По вечерам во многих семьях с детьми гасили свет, вешали на стену белую простыню и начиналось волшебство. С помощью специального аппарата на “экран” проецировались картинки с подписями. Как назывался этот “домашний кинотеатр”?
    А) Диафильм
    Б) Мультископ
    В) Светопись

  8. Если вам нужно было срочно позвонить, а домашнего телефона не было, вы искали на улице желтую или серую будку. Сколько стоил один местный звонок с телефона-автомата?
    А) 1 копейка
    Б) 2 копейки
    В) 5 копеек

Правильные ответы

Проверьте, не подвела ли вас историческая память!

  1. Б) Авоська (от слова “авось что-нибудь куплю”)
  2. В) Для звукоизоляции и сохранения тепла
  3. Б) Ополоснуть изнутри струей воды
  4. Б) Талон на покупку дефицитных книг (например, Дюма или Конан Дойла)
  5. В) Чайный гриб
  6. Б) Маленькие газовые баллончики с CO₂ (заряжались в сифон)
  7. А) Диафильм (сам аппарат назывался фильмоскоп или диапроектор)
  8. Б) 2 копейки

Надеемся, наш тест пробудил у вас теплые воспоминания или помог узнать что-то новое об ушедшей, но очень интересной эпохе.

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25 июля 2025, 04:11
Фото сгенерировано в Шедеврум
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