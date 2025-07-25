Тест: Машина времени в быт СССР. Вспомните, как это было?

Невосполнимая утрата: ушел гениальный врач, изменивший жизни миллионов

Сегодня мир потерял выдающуюся личность, чей вклад в медицину и гуманитарную деятельность оставил неизгладимый след. Этот человек посвятил свою жизнь борьбе с человеческими страданиями, помогая людям сохранять один из самых ценных даров – зрение. Его новаторский подход к офтальмологии и неустанное стремление к совершенству сделали его символом надежды для миллионов пациентов. Его уход – это не только утрата для медицинского сообщества, но и для всех, кто верит в силу сострадания и профессионализма. Начало пути: от студента до пионера офтальмологии Перумалсами Намперумалсами родился 15 августа 1939 года в Индии.