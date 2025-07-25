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Четверг 24 июля

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Прокл Плакальщик: что категорически запрещено делать 25 июля 2025 года, чтобы не навлечь беду

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В народном календаре 25 июля носит необычное и даже немного грустное имя – Прокл Плакальщик. Однако это название обманчиво. Наши предки не связывали его со слезами и горем. Наоборот, "плакальщиком" день прозвали за обильные утренние росы, которые считались в этот день целебными и даже волшебными. Поэтому день был окружен множеством правил и строгих запретов, направленных на то, чтобы не спугнуть удачу и правильно воспользоваться дарами природы.

Главные запреты дня: 7 вещей, которых стоит избегать

Наши предки верили, что нарушение этих правил на Прокла может лишить здоровья, урожая и благополучия в доме.

1. Начинать любую работу на поле или в огороде рано утром

Это самый главный и логичный запрет дня. Вся магия была сосредоточена в утренней росе. Считалось, что тот, кто выйдет работать до того, как солнце высушит траву, "стопчет" свою удачу и здоровье. Тяжелый труд начинали только после того, как роса была собрана или испарялась.

2. Лениться и сидеть без дела

Несмотря на утренние ограничения, день не был выходным. После того как роса сходила, нужно было усердно трудиться. Прокл Плакальщик, как и святые, в честь которых установлен день, не поощрял бездельников. Считалось, что лень в этот день приведет к нищете и голодной зиме.

3. Ругаться, сплетничать и сквернословить

День считался временем природной чистоты и силы, поэтому любая вербальная "грязь" — ссоры, обиды, злые слова — могла осквернить его энергетику. Предки верили, что негатив, сказанный на Прокла, вернется к человеку в тройном размере, принеся болезни и неудачи.

4. Заниматься ремонтом и домашней уборкой

Работа с инструментами, строительство, починка чего-либо и даже генеральная уборка были под запретом. Энергию дня следовало направлять на полевые работы — сенокос, сбор урожая. Считалось, что домашние хлопоты в этот день могут "вымести" из дома достаток.

5. Торопиться и суетиться

"На Прокла все дела делаются не спеша" — говорили в народе. Суета и спешка могли привести к ошибкам в работе, а это, в свою очередь, считалось дурным знаком. Все нужно было делать размеренно и вдумчиво.

6. Ходить в лес в одиночку

Считалось, что в это время лесная нечисть особенно активна, и даже целебная роса не могла защитить от нее в глубине чащи. Поэтому в лес за ягодами и грибами ходили только большими группами.

7. Оставлять еду на столе на ночь

Этот запрет был связан с верой в то, что ночная роса может быть не только целебной, но и опасной, так как в ней "купаются" злые духи. Оставленная на столе еда могла впитать в себя негатив и принести болезни тому, кто ее съест.

Что обязательно нужно было сделать на Прокла Плакальщика

Помимо запретов, существовали и важные ритуалы, которые приносили пользу:

  • Собрать "плачущую" росу. Рано утром, до восхода солнца, женщины выходили на луга с чистыми льняными тканями и собирали ими росу, а затем отжимали в посуду.
  • Умыться росой. Считалось, что это дарит красоту, молодость и избавляет от кожных болезней.
  • Протереть глаза росой. Верили, что это улучшает зрение и защищает от «дурного глаза».
  • Выпить каплю росы. Это делали для укрепления здоровья и защиты от хворей на весь год.

Народные приметы на погоду 25 июля

  • Если утром нет росы — жди скорого ненастья.
  • Обильная роса на траве — к ясному и солнечному дню.
  • Желтые листья на деревьях в этот день — к ранней и холодной осени.
  • Ночью много звезд — к богатому урожаю.
  • Если на Прокла в лесу появились грибы — скоро похолодает.

В традициях дня Прокла Плакальщика скрыта глубокая мудрость наших предков: умение видеть чудеса в простых вещах, уважение к природе и понимание, что каждому делу — свое время. И даже если мы не верим в магию росы, идея начать день спокойно, без суеты, и с благодарностью принять дары природы остается прекрасной и сегодня.

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25 июля 2025, 00:04
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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