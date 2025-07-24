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Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник?

Загадка 3I/ATLAS: инопланетный зонд или космический странник?
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В начале июля 2025 года астрономы зафиксировали необычное событие: телескоп ATLAS в Чили обнаружил третий в истории межзвездный объект, получивший название 3I/ATLAS. Этот объект, официально классифицированный как комета, вызвал бурные споры в научном сообществе. Профессор Гарвардского университета Ави Леб предположил, что 3I/ATLAS может быть не просто космическим телом, а технологией внеземной цивилизации.

Необычные характеристики 3I/ATLAS

Объект 3I/ATLAS выделяется среди других космических тел несколькими аномалиями, которые заставляют ученых задуматься о его природе. Вот ключевые особенности, которые делают его уникальным.

  • Ретроградная орбита. 3I/ATLAS движется вокруг Солнца в противоположном направлении относительно большинства объектов в нашей системе. Его орбитальная плоскость почти совпадает с земной, что, по расчетам Леба, имеет вероятность всего 0,2%.
  • Размер и яркость. Объект имеет диаметр около 20 километров, что необычно велико для межзвездного астероида. Его яркость также не соответствует типичным характеристикам комет.
  • Отсутствие кометного газа. Спектроскопические наблюдения не выявили признаков газов, характерных для комет, что ставит под сомнение его классификацию.
  • Траектория и близость к планетам. Этой осенью 3I/ATLAS пройдет необычно близко к Венере, Марсу и Юпитеру. Вероятность такого совпадения, по мнению Леба, составляет всего 0,005%, если считать время прибытия случайным.

Гипотеза Ави Леба: инопланетная технология?

Ави Леб, известный своими смелыми идеями, не впервые предлагает рассматривать межзвездные объекты как потенциальные артефакты внеземных цивилизаций. В 2022 году он выдвинул аналогичную гипотезу об Оумуамуа, первом обнаруженном межзвездном объекте. По его мнению, поведение 3I/ATLAS, его размеры и траектория указывают на возможность того, что это не природное тело, а зонд или даже часть инопланетного корабля.

Особое внимание Леб обращает на момент, когда объект достигнет ближайшей точки к Солнцу 29 октября 2025 года. В этот период 3I/ATLAS будет скрыт от наблюдений с Земли, что, по его словам, может быть не случайностью, а намеренным маневром для избежания детального изучения.

Скептицизм научного сообщества

Не все ученые разделяют энтузиазм Леба. Ричард Мойссл, руководитель отдела планетарной защиты Европейского космического агентства, считает, что 3I/ATLAS — это естественный объект, вероятно, выброшенный из орбиты вокруг другой звезды. По его словам, все данные указывают на то, что это тело подверглось космическому выветриванию, а его слабая кометная активность объясняет отсутствие типичных газовых выбросов.

Мойссл подчеркивает, что текущие наблюдения не содержат никаких доказательств искусственного происхождения объекта. Большинство астрофизиков склоняются к тому, что 3I/ATLAS — это просто необычная комета или астероид, чьи характеристики можно объяснить естественными процессами.

Почему это важно для человечества?

Гипотеза Леба, несмотря на свою спорность, поднимает важный вопрос: как человечество должно реагировать на потенциальные признаки внеземной жизни? Если 3I/ATLAS действительно окажется инопланетной технологией, это станет одним из величайших открытий в истории. Но даже если объект имеет природное происхождение, его изучение поможет лучше понять межзвездные тела и их роль в космосе. Для дальнейшего анализа ученые планируют собрать как можно больше данных о 3I/ATLAS. Это позволит.

  • Уточнить его состав и структуру.
  • Подтвердить или опровергнуть наличие искусственных элементов.
  • Сравнить его с другими межзвездными объектами, такими как Оумуамуа.

Пока 3I/ATLAS продолжает свой путь через Солнечную систему, ученые всего мира следят за ним с помощью телескопов и других инструментов. Ближайшие месяцы станут решающими для понимания его природы. Независимо от того, окажется ли это кометой или чем-то более загадочным, 3I/ATLAS уже заставил нас задуматься о том, что может скрываться за пределами нашей планеты.

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24 июля 2025, 16:11
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
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