Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур?

Узнав об этом, вы станете больше ценить свою вторую половинку: психология не при чем

Мы привыкаем друг к другу. Это неизбежно. Спустя годы совместной жизни романтический флер уступает место быту. Мы начинаем замечать разбросанные носки, незакрытый тюбик пасты, слышать одни и те же истории. Любовь никуда не уходит, но часто переходит в режим "автопилота". А что, если я скажу вам, что за этой завесой привычки происходит настоящее чудо – невидимый, но мощный процесс, который ученые только начинают понимать? И это знание способно навсегда изменить ваше отношение к человеку, который спит рядом с вами. Секрет, который скрыт от глаз: биологическая синхронизацияЗабудьте о психологии, давайте на минуту обратимся к биологии.