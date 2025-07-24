Тест: Расшифруй СССР! Сможете ли вы понять язык советских аббревиатур?

Вопросы
Начнем с простого. Вы приходите в самый известный магазин в центре Москвы. На его фасаде красуются три буквы: ГУМ. Что они означают?
А) Городской универсальный музей
Б) Государственный универсальный магазин
В) Главное управление Москвы
Все важные события в жизни человека — рождение, свадьба, смена фамилии — официально регистрировались в этом учреждении. Как расшифровывается ЗАГС?
А) Зал аттестации гражданского состояния
Б) Завод автомобильных гидравлических систем
В) Запись актов гражданского состояния
Этот четырехбуквенный знак качества ставили на всем: от сгущенки до телевизоров. Он гарантировал, что продукт сделан по единому стандарту. Что такое ГОСТ?
А) Городской отдел снабжения и торговли
Б) Государственный общесоюзный стандарт
В) Готов к обороне и строительству
Если в советском детективном фильме речь шла о хищениях на заводе, спекулянтах или подпольных цеховиках, то расследованием неизбежно занимался ОБХСС. Что это за грозная организация?
А) Общество по борьбе с хулиганством и саботажем
Б) Особый батальон хозяйственной службы снабжения
В) Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
Одно из самых красивых мест в Москве, где каждая союзная республика имела свой павильон, а фонтаны символизировали дружбу народов. Как расшифровывается ВДНХ?
А) Всесоюзный дом народного хозяйства
Б) Выставка достижений народного хозяйства
В) Высшая демонстрация научных хлопот
Эта массовая организация готовила молодежь к службе в армии. В ее школах учились на водителей, радистов, парашютистов. Что такое ДОСААФ?
А) Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
Б) Детское объединение спортсменов, атлетов и футболистов
В) Дом офицеров и служащих армии и флота
“________ уполномочен заявить…” — эта фраза означала, что новость официальная и транслируется на весь мир от лица государства. Что такое ТАСС?
А) Транспортное агентство Советского Союза
Б) Театральное агентство союзных субъектов
В) Телеграфное агентство Советского Союза
СССР состоял из 15 союзных республик. Самая большая из них носила аббревиатуру РСФСР. Как она расшифровывается?
А) Республика Свободных Федеративных Советских Регионов
Б) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
В) Рабочий Союз Фабрик и Сельскохозяйственных Регионов
Правильные ответы
Проверьте, насколько вы владеете советским “новоязом”!
- Б) Государственный универсальный магазин
- В) Запись актов гражданского состояния
- Б) Государственный общесоюзный стандарт
- В) Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности
- Б) Выставка достижений народного хозяйства
- А) Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
- В) Телеграфное агентство Советского Союза
- Б) Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
Этот язык сокращений был неотъемлемой частью эпохи, и умение разбираться в нем — это настоящий ключ к пониманию того времени.