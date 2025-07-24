Люди несут цветы к дому Сергея Шнурова в Санкт-Петербурге

Набережная Крюкова канала, 14. Этот адрес в районе Коломна Санкт-Петербурга известен каждому. Во-первых, тут находится один из самых красивых домов Северной столицы. А, во-вторых, именно тут поселился когда-то Сергей Шнуров.

В 50 метрах расположена новая сцена Мариинского театра, а через дорогу – знаменитый Никольский собор. Словом, место "козырное". До революции этот дом был известен как "доходный дом Роберта Георгиевича Веге" – шоколадного магната. Большое шестиэтажное здание с двором-курдонером, выходящим на набережную, было построено в 1912-1914 гг. по проекту Сергея Овсянникова и уже тогда обращало на себя внимание. Оно напоминало итальянское палаццо эпохи Возрождения.

В этом доме всегда жили знаменитости. Например, лирический баритон и вокальный педагог Евгений Ольховский, дирижер Николай Малько, который служил в Мариинском театре и филармонии, преподавал в Консерватории, пианист и дирижер Александр Зилотти, который известен как организатор концертов в Петербурге, учитель и двоюродный брат композитора Сергея Рахманинова...

Сергей Шнуров переехал в этот дом лет десять назад. По словам жильцов ему принадлежит одна из самых больших квартир – не менее 7 комнат. Выходя на концерты или съемки, лидер группы "Ленинград" часто видит живые цветы у мемориальной доски, установленной в декабре 2004-го. На ней сказано: "В этом доме с 1934 по 1971 год жил и работал выдающийся генетик, ученый и педагог Михаил Ефимович Лобашов".

Этот ученый разработал концепцию сигнальной наследственности-преемственности между поколениями животных, основанной на механизме условного рефлекса, является автором первого отечественного учебника по генетике. А цветы, которые к дому Сергея Шнурова несут люди, это знак признательности к жившему здесь когда-то выдающемуся ученому, оценка его весомого вклада в генетику.