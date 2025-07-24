Ушла из жизни легенда спорта, сломавшая все стереотипы

Она ворвалась в мир спорта, став первой женщиной, бросившей вызов стереотипам на Олимпийских играх, и вдохновила поколения своим талантом и стойкостью. Ее карьера охватила хоккей, легкую атлетику и борьбу за равенство, а ее уход 23 июля 2025 года оставил невосполнимую пустоту.

Ранние годы: от Килкенни до спортивных высот

Мейв Эстер Энид Кайл, урожденная Шенки, родилась 6 октября 1928 года в Урлингфорде, графство Килкенни. Выросшая в доме № 13 на Джон-стрит, она с детства была окружена атмосферой дисциплины и знаний: ее отец, С. Г. Шенки, был директором колледжа Килкенни. Уже в юности Мейв проявила выдающиеся способности, играя в гандбол, который отточил ее зрительно-моторную координацию, а также занимаясь регби, теннисом, плаванием, парусным спортом и крикетом. Образование в колледже Александры и Тринити-колледже в Дублине, где она изучала медицину, а затем естественные науки, укрепило ее характер и амбиции.

Спортивная карьера: хоккей и легкая атлетика

Мейв Кайл вошла в историю как первая ирландская женщина-легкоатлетка, участвовавшая в Олимпийских играх. Она представляла Ирландию на трех Олимпиадах – в 1956 году (Мельбурн), 1960 году (Рим) и 1964 году (Токио). Ее дебют в Мельбурне вызвал общественный резонанс: в консервативной Ирландии того времени мать, участвующая в соревнованиях, считалась вызовом традициям. Несмотря на это, Мейв соревновалась в беге на 100 и 200 метров, а позже, в Токио, дошла до полуфинала на дистанциях 400 и 800 метров. В 1966 году она завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в помещении в Дортмунде, а в 1970 году, в возрасте 42 лет, вышла в финал бега на 400 метров на Играх Содружества.

В хоккее на траве Мейв провела 58 матчей за сборную Ирландии, представляя провинции Ленстер, Манстер и Ольстер. Ее мастерство принесло ей место в сборной всех звезд мира в 1953 и 1959 годах. Она также основала спортивный клуб Баллимены и Антрима, став тренером и наставником для молодых спортсменов.

Достижения

Олимпийские игры: Участие в 1956, 1960 и 1964 годах, полуфинал на 400 и 800 м (1964).

Чемпионат Европы в помещении: Бронза в беге на 400 м (1966).

Игры Содружества: Финал в беге на 400 м (1970).

Чемпионат мира среди мастеров (1977): Четыре золотые медали в категориях W45 (100 м, 400 м, прыжки в высоту и длину).

Мировые рекорды среди мастеров: 100 м (W40, W45), 400 м (W40), прыжки в длину (W50).

Хоккей: 58 матчей за сборную Ирландии, включение в сборную всех звёзд мира (1953, 1959).

Личность вне спорта

Мейв Кайл была не только спортсменкой, но и харизматичной личностью. В 1954 году она вышла замуж за Шона Кайла, с которым познакомилась во время игры за ирландскую хоккейную команду. Вместе они воспитали дочь Шону, но пережили трагическую потерю новорожденного сына Майкла-Джона. Ее стойкость и решимость сделали ее символом борьбы за равенство в спорте. Мейв вспоминала себя как ирландскую суфражистку легкой атлетики, подчеркивая свою роль в преодолении гендерных барьеров.

Трагический уход

23 июля 2025 года Мейв Кайл ушла из жизни в возрасте 96 лет. Ее смерть потрясла спортивное сообщество Ирландии. Олимпийская чемпионка Мэри Питерс, ее подруга на протяжении 70 лет, назвала Мейв пионером женского спорта, чье наследие вдохновило тысячи молодых атлетов. В память о ней на спортивных мероприятиях в Баллимене и Килкенни прошла минута молчания.