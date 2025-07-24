Тест: угадайте страну по ее рекорду

Не стало знаменитого актера, который вдохновлял миллионы: еще одна потеря для кинематографа

В возрасте 70 лет не стало американского актера Рене Кирби, прославившегося благодаря своей яркой и незабываемой роли в комедии братьев Фаррелли "Застрял в тебе". Кирби, живший с врожденным расщеплением позвоночника, стал не просто актером, а символом несгибаемой воли и человеком, который с юмором и достоинством разрушал стереотипы о людях с инвалидностью. Роль, которая сделала его знаменитымМиллионы зрителей по всему миру помнят Рене Кирби по роли Рокета — одного из сиамских близнецов, к которым были "приклеены" главные герои в исполнении Мэтта Дэймона и Грега Киннира.