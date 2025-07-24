Тест: угадайте страну по ее рекорду

1. Эта страна удерживает рекорд за самое большое количество людей, одновременно находящихся внутри гигантского мыльного пузыря (100 человек).
А. Япония
Б. Китай
В. Южная Корея
2. Эта страна установила рекорд по самому большому количеству людей, одновременно плавающих в ледяной воде (1525 человек в озере Байкал).
А. Канада
Б. Россия
В. Норвегия
3. Здесь был установлен рекорд по самому большому собранию людей, переодетых в бабочек (1243 человека).
А. Швеция
Б. Дания
В. Финляндия
4. Эта страна прославилась самым большим количеством пар, одновременно целующихся не менее 10 секунд (3615 пар).
А. Италия
Б. Филиппины
В. Франция
5. Именно здесь создали самую большую в мире пиццу площадью 1261,65 м2, названную "Оттавия".
А. Италия
Б. США
В. Мексика
6. Эта страна удерживает рекорд по самому большому количеству близнецов, собравшихся в одном месте (1557 пар).
А. Швеция
Б. Ирландия
В. Бразилия
7. Эта страна установила рекорд по самому большому количеству людей, одновременно чистящих зубы (10 800 студентов).
А. Индия
Б. Филиппины
В. Бангладеш
Правильные ответы
- 1. А. Япония
- 2. Б. Россия
- 3. Б. Дания
- 4. Б. Филиппины
- 5. А. Италия
- 6. А. Швеция
- 7. Б. Филиппины
Результаты
- 7 правильных ответов – Вы настоящий эксперт по мировым рекордам! Кажется, вы знаете все о самых необычных достижениях!
- 5–6 правильных ответов – Отличный результат! Вы хорошо ориентируетесь в мире рекордов.
- 3–4 правильных ответа – Неплохо! Пора узнать больше о странных и удивительных достижениях.
- 2 и меньше – Самое время познакомиться с Книгой рекордов Гиннесса и попробовать снова!