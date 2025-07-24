Что происходит с оставленной в России тайной квартирой беглянки Пугачевой

Алла Пугачева с младшими детьми и мужем-иноагентом четвертый год не живет в России. Ей теперь милее Израиль, Кипр, Латвия. Но в Москве остается дорогостоящая недвижимость звезды эстрады.

Про недвижимость Аллы Пугачевой знают, кажется, все в нашей стране. Мол, полученную в 1980 году квартиру на 1-й Тверской-Ямской улице столице она давно подарила своей старшей дочери Кристине Орбакайте. Дом в деревне Малые Бережки на Истре певица переписала на своего старшего внука Никиту Преснякова. В замке, что в деревне Грязь Одинцовского района Московской области, Народная артистка никогда не была настоящей хозяйкой по документам – он в собственности у ее пятого мужа. Из личных же владений у певицы есть лишь тайная квартира в доме номер 8 в Филипповском переулке Москвы. Это самый центр Белокаменной, откуда рукой подать до Храма Христа Спасителя.

Шикарную пятикомнатную квартиру в 500 "квадратов" Алле Борисовне подарил бывший сожитель ее дочери Руслан Байсаров еще в начале "нулевых". В этом же элитном доме жили Филипп Киркоров и Ксения Собчак. Да и все соседи тут – влиятельные и состоятельные.

Сегодня квартира стоит закрытая. Но, как удалось выяснить, за нее исправно вносят коммунальные платежи. Оплачивается и очень большой – как на элитную недвижимость стоимостью более 300 миллионов рублей – налог. Хотя кто, сколько и как платит – тайна.