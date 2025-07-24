Не стало любимца всей страны: врачи до последнего боролись за его жизнь

Беда пришла внезапно. Как рассказала хозяйка Зизера, Мария Гадалова, еще вечером ничто не предвещало трагедии. Но затем она заметила тревожные симптомы.
"Я увидела, что он не вышел кушать, и я увидела, что он очень тяжело дышит", — поделилась Мария сквозь слезы.
Счет шел на минуты. Пока ждали зоотакси, состояние пса ухудшалось. В один из моментов он уже не мог встать. Но когда Мария подошла к нему, Зизер, собрав последние силы, проявил свою безграничную преданность.
"Он встал и пошел ко мне навстречу. Вилял хвостом. Я села на колени, и он упал передо мной и положил свою голову мне на колени. И я просила, чтобы он чуть-чуть потерпел", — рассказала девушка.
Битва, которую не удалось выиграть
В клинику 12-летнего Зизера доставили уже в критическом состоянии. Ветеринары диагностировали заворот кишок — смертельно опасное состояние, которому подвержены крупные и возрастные собаки. Врачи немедленно начали реанимацию.
"Когда мы привезли его, он уже не двигался, но у него еще был слабый пульс. Врачи пытались его реанимировать: массаж, адреналин… Но он, к сожалению, не выжил", — говорит Мария.
Самым страшным моментом стало возвращение домой. Все, что ей смогли вернуть, — это его ошейник. Символ жизни, которая оборвалась так внезапно.
Путь от служебного пса до всеобщего любимца
История Зизера, которого подписчики ласково называли Зизей, прогремела на всю страну. Это была история о втором шансе. После многолетней службы в Росгвардии пес оказался никому не нужен и попал в приют. Там, в тесной клетке, он сильно растолстел, страдал от одиночества и тоски.
Его судьбу изменила красноярка Мария Гадалова. Увидев историю пса, она решила, что должна его спасти. Она забрала его домой, окружила заботой и подарила ему новую, счастливую жизнь.
В последние годы Зизер был по-настоящему счастлив. Он сидел на специальной диете, принимал витамины, много гулял и играл. Еще в апреле ветеринары после полного обследования уверяли, что пес абсолютно здоров.
"Сказали, что вообще здоров еще. Проживет сто лет", — говорила тогда Мария.
Сейчас в доме, где раздавался его громкий лай, стало пусто. Мария признается, что еще не может до конца осознать потерю.
"Мне все еще кажется, что он просто на своей летней вахте — он всегда на улице ночевал летом. Пока не знаю, как с этим справиться… Спасибо вам, он был действительно частью меня, это была моя собака. И я всегда думала, почему мы не встретились раньше".
Эти слова отзываются болью в сердцах всех, кто следил за судьбой Зизи. Он ушел, но оставил после себя важный урок о том, что у любви и сострадания нет породы и возраста.