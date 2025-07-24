Мир футбола скорбит: ушел из жизни непревзойденный гений мяча

23 июля 2025 года футбольный мир понес невосполнимую утрату: в возрасте 80 лет ушел из жизни выдающийся футболист, тренер и скаут, чья страсть к игре и преданность делу сделали его настоящей иконой для поколений болельщиков. Его жизненный путь, полный борьбы, достижений и самоотдачи, навсегда останется в истории мирового футбола.

Начало пути: от юного таланта до звезды Уотфорда

Родившийся в Харфилде, графство Мидлсекс, Брайан Оуэн с юных лет проявил любовь к футболу. В 17 лет он присоединился к Уотфорду, заложив фундамент своей яркой карьеры. Его талант нападающего, умение читать игру и неутомимая энергия быстро сделали его ключевым игроком. В Уотфорде он провел лучшие годы, сыграв 170 матчей и забив 20 голов. Среди его достижений – выход в полуфинал Кубка Англии и победа в чемпионате Третьего дивизиона Футбольной лиги в сезоне 1968–69, что стало золотой страницей в истории клуба.

Клубная карьера: от Уотфорда до Вулверхэмптона

После ухода из Уотфорда в 1970 году как свободный агент Оуэн продолжил карьеру в Колчестер Юнайтед, где добавил в свой актив Кубок Уотни 1972 года. Завершил он свою игровую карьеру в элите английского футбола, проведя четыре матча в Первом дивизионе за Вулверхэмптон Уондерерс. Его стиль – мощный, техничный и самоотверженный – сделал его любимцем болельщиков каждого клуба, за который он выступал.

Жизнь после поля: тренер, физиотерапевт, скаут

После завершения игровой карьеры в 1973 году Оуэн посвятил себя развитию футбола. Он тренировал Вулверхэмптон, Питерборо Юнайтед и Ипсвич Таун, а затем работал физиотерапевтом в Кристал Пэлас, Лутон Таун, Колчестер Юнайтед и даже в сборной Англии. Его вклад в Колчестер Юнайтед был настолько значимым, что в 2005 году клуб организовал в его честь благотворительный матч. Позже Оуэн работал скаутом, в том числе для Хиберниана, продолжая искать новые таланты до самого конца.

Достижения

Уотфорд: Победитель Третьего дивизиона Футбольной лиги (1968–69).

Колчестер Юнайтед: Обладатель Кубка Уотни (1972).

Брайан Эрнест Оуэн ушел, но его имя и наследие будут жить в сердцах тех, кто ценит футбол. Его страсть и преданность останутся источником вдохновения для всех, кто мечтает оставить свой след на поле.

Личность и наследие

Брайан Оуэн был не только профессионалом, но и человеком с большим сердцем. Его преданность футболу, доброта и умение вдохновлять окружающих сделали его примером для игроков, тренеров и болельщиков. Его уход в июле 2025 года стал тяжелой потерей для футбольного сообщества. В память о нем клубы, с которыми он был связан, почтили его минутой молчания, а болельщики вспоминали его вклад в игру с теплотой и уважением.