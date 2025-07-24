Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби"

Фильм "Любовь и голуби" – это душевная классика советского кинематографа, полная юмора, жизненных ситуаций и запоминающихся фраз. Сможете ли вы правильно продолжить культовые высказывания героев этого фильма? Проверьте свои знания в нашем тесте!

1. Надежда: "Ты, Вася, как был дурак, так и остался! ..."

А. А я тебе говорил, что голуби – это навсегда!

Б. Только теперь с городской пропиской!

В. И нечего на голубей кивать!

2. Раиса Захаровна: "Я тебе, Василий, знаешь что скажу? ..."

А. Ты мне своими голубями всю душу вынул!

Б. Любовь – это не вздохи на скамейке!

В. Бери свою Люду и вали к своим голубям!

3. Дядя Митя: "Похмелиться бы, а? ..."

А. А то башка трещит, как старый самовар!

Б. А то я без ста грамм не в деле!

В. А то я за себя не ручаюсь!

4. Василий: "Голуби – это, Надюха, не просто птицы! ..."

А. Это душа моя, полетать хочет!

Б. Это тебе не куры, это поэзия!

В. Это мой бизнес, миллионы с неба!

5. Надежда: "Я тебя, Вася, из дома выгоню! ..."

А. И голубей твоих туда же!

Б. Если ещё раз к Раисе уйдешь!

В. И будешь жить в сарае с дядей Митей!

6. Раиса Захаровна: Василий, я в тебе ошиблась! ...

А. Ты не романтик, ты просто голубятник!

Б. Ты не мужчина, ты деревенщина!

В. Ты не ученый, ты фантазёр!





Правильные ответы

Б. Только теперь с городской пропиской!

Б. Любовь – это не вздохи на скамейке!

В. А то я за себя не ручаюсь!

А. Это душа моя, полетать хочет!

Б. Если еще раз к Раисе уйдешь!

А. Ты не романтик, ты просто голубятник!



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