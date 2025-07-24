Тест: Продолжите высказывание из фильма СССР "Любовь и голуби"

1. Надежда: "Ты, Вася, как был дурак, так и остался! ..."
А. А я тебе говорил, что голуби – это навсегда!
Б. Только теперь с городской пропиской!
В. И нечего на голубей кивать!
2. Раиса Захаровна: "Я тебе, Василий, знаешь что скажу? ..."
А. Ты мне своими голубями всю душу вынул!
Б. Любовь – это не вздохи на скамейке!
В. Бери свою Люду и вали к своим голубям!
3. Дядя Митя: "Похмелиться бы, а? ..."
А. А то башка трещит, как старый самовар!
Б. А то я без ста грамм не в деле!
В. А то я за себя не ручаюсь!
4. Василий: "Голуби – это, Надюха, не просто птицы! ..."
А. Это душа моя, полетать хочет!
Б. Это тебе не куры, это поэзия!
В. Это мой бизнес, миллионы с неба!
5. Надежда: "Я тебя, Вася, из дома выгоню! ..."
А. И голубей твоих туда же!
Б. Если ещё раз к Раисе уйдешь!
В. И будешь жить в сарае с дядей Митей!
6. Раиса Захаровна: Василий, я в тебе ошиблась! ...
А. Ты не романтик, ты просто голубятник!
Б. Ты не мужчина, ты деревенщина!
В. Ты не ученый, ты фантазёр!
Правильные ответы
- Б. Только теперь с городской пропиской!
- Б. Любовь – это не вздохи на скамейке!
- В. А то я за себя не ручаюсь!
- А. Это душа моя, полетать хочет!
- Б. Если еще раз к Раисе уйдешь!
- А. Ты не романтик, ты просто голубятник!
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Результаты
- 6 правильных ответов – Вы настоящий знаток фильма! Кажется, вы знаете наизусть все высказывания героев!
- 4–5 правильных ответов – Отличный результат! Вы явно любите этот фильм и помните его героев.
- 3 и меньше – Пора пересмотреть Любовь и голуби и насладиться этой классикой еще раз!