ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике

1.
А. "Любовь и голуби";
Б. "Отпуск за свой счет";
В. "Дача".
2.
А. "Айболит-66";
Б. "Три плюс два";
В. "Пацаны".
3.
А. "Блондинка за углом";
Б. "Приморский бульвар";
В. "Спортолото-82.
4.
А. "Маленькая Вера";
Б. "Человек-амфибия";
В. "Дама с попугаем".
5.
А. "Большая перемена";
Б. "Школьный вальс";
В. "К Черному морю".
6.
А. "Полосатый рейс";
Б. "Путешествие будет приятным";
В. "Дорога к морю".
7.
А. "Дорога будет приятной";
Б. "Деловые люди";
В. "Будьте мом мужем".
ОТВЕТЫ
1. А. "Любовь и голуби";
2. Б. "Три плюс два";
3. В. "Спортолото-82;
4. В. "Дама с попугаем";
5. А. "Большая перемена";
6. А. "Полосатый рейс";
7. В. "Будьте мом мужем".