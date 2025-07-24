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Четверг 24 июля

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ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике

ТЕСТ: угадайте советский фильм по знойной красотке в купальнике
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Жара. Июль. Хочется к морю. Подобно тем героиням, которых мы выбрали для нашего летнего теста. Попробуйте угадать советский фильм по знойной красотке в купальнике!

1. Фото: кадр из фильма

А. "Любовь и голуби";

Б. "Отпуск за свой счет";

В. "Дача".

2. Фото: кадр из фильма

А. "Айболит-66";

Б. "Три плюс два";

В. "Пацаны".

3. Фото: кадр из фильма

А. "Блондинка за углом";

Б. "Приморский бульвар";

В. "Спортолото-82.

4. Фото: кадр из фильма

А. "Маленькая Вера";

Б. "Человек-амфибия";

В. "Дама с попугаем".

5. Фото: кадр из фильма

А. "Большая перемена";

Б. "Школьный вальс";

В. "К Черному морю".

6. Фото: кадр из фильма

А. "Полосатый рейс";

Б. "Путешествие будет приятным";

В. "Дорога к морю".

7. Фото: кадр из фильма

А. "Дорога будет приятной";

Б. "Деловые люди";

В. "Будьте мом мужем".


ОТВЕТЫ

1. А. "Любовь и голуби";

2. Б. "Три плюс два";

3. В. "Спортолото-82;

4. В. "Дама с попугаем";

5. А. "Большая перемена";

6. А. "Полосатый рейс";

7. В. "Будьте мом мужем".

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 09:58
Фото: кадр из фильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по герою на мотоцикле

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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