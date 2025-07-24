Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею

Мокрая Бузова восхитила зрителей Тесты Умер Оззи Осборн Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Четверг 24 июля

04:34Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею 00:03Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта 22:26Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение" 20:23Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости 19:05Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину 18:56Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные 17:33Врачи бьют тревогу: России грозит новая смертельная инфекция 17:03Футбольный мир скорбит: скоропостижно ушел из жизни молодой игрок 16:24Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде 15:37Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений 15:06Территорию "Лужников" украсят уникальные арт-объекты 14:57Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто 14:46Узнать тайны старого Арбата смогут гости фестиваля "Усадьбы Москвы" 14:45Звезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари 14:20Турнир по юкигассену и экскурсия на "Аллею звезд": что ждет юных москвичей с 23 по 27 июля 13:51В Улан-Удэ приступили к ликвидации опасного фенольного отстойника 13:49В храме Живоначальной Троицы в Кожевниках начали восстанавливать белокаменный декор 13:42Футбольная общественность потрясена: ушел из жизни выдающийся защитник 12:52Судейский кошмар на Лукойл Арене: как Казарцев испортил матч Спартак – Динамо Махачкала 12:38Сергей Собянин рассказал, как резиденты технопарков помогают участникам СВО 11:58Мир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов 11:40В Москве привели в порядок 37 домов в стиле постконструктивизма 11:34Вернуть образ Суворова в современную культуру поможет творческий конкурс 11:03Ваша жизнь не будет прежней: 10 гениальных фраз Омара Хайяма, которые нужно знать каждому 10:57Флигель усадьбы Шаляпина признан объектом культурного наследия Москвы 10:34"Открытый микрофон" на Сретенском бульваре приглашает москвичей на интересные дискуссии 10:01Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 04:41Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям 00:07День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать 22:02Куда сходить в Москве: афиша с 23 июля по 1 августа 21:38Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 20:50Увидеть невидимое: как оптические иллюзии раскрывают новые цвета 18:47"Положительная динамика": что говорят врачи о состоянии Тиграна Кеосаяна 16:23Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 16:18Если бы мы знали это раньше, никогда бы не обижались: древнее поверье о том, как обида крадет удачу 15:50Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира 15:02Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги 14:57 Невосполнимая утрата: внезапно оборвалась жизнь звезды Голливуда 13:55Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 13:36"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза 13:11Финансовый гороскоп на 21–27 июля 2025 года 11:57Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение" 11:44Траур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы 11:27Варенье-пятиминутка из малины: тот самый бабушкин рецепт, который получается всегда 10:21Не стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 09:51Трагедия на трассе: мотоспорт потерял восходящую 17-летнюю звезду 04:43Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино 00:29Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз 20:46Отгадайте советский фильм по описанию места действия 19:49Сократ знал, что такое настоящая бедность: его слова актуальны и сегодня
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею

Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею
247

Хороший фильм немыслим без хорошего злодея. Коварные, хитрые, иногда до смешного нелепые, а порой по-настоящему пугающие – они создавали интригу, строили козни и делали победу героев такой долгожданной. Эти персонажи стали не менее культовыми, чем главные герои. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните главных антагонистов советского кино. Угадайте фильм по описанию его злодея!

Вопросы

  1. Этот таинственный криминальный босс, известный как “Шеф”, руководит операцией по контрабанде драгоценностей. Лично он почти не появляется в кадре, отдавая приказы по телефону, но его авторитет непререкаем.
    А) Джентльмены удачи
    Б) Бриллиантовая рука
    В) Берегись автомобиля

  2. Безжалостный и хитрый главарь банды “Черная кошка”, который держит в страхе послевоенную Москву. Его физический недостаток стал его прозвищем и визитной карточкой.
    А) Место встречи изменить нельзя
    Б) Семнадцать мгновений весны
    В) Ликвидация

  3. Жестокий кукольник с длинной бородой, именующий себя “доктором кукольных наук”. Он владеет театром и безжалостно эксплуатирует своих марионеток, мечтая лишь о прибыли.
    А) Сказка о потерянном времени
    Б) Королевство кривых зеркал
    В) Приключения Буратино

  4. Высокопоставленный офицер СС, группенфюрер. Умный, циничный и невероятно проницательный психолог, он ведет интеллектуальную дуэль с главным героем, пытаясь раскрыть его истинную личность.
    А) Щит и меч
    Б) Семнадцать мгновений весны
    В) Подвиг разведчика

  5. Двое космических пиратов, скрывающихся под личинами обычных людей. Один — весельчак, способный менять облик, другой — хладнокровный и жестокий. Их цель — завладеть уникальным прибором для чтения мыслей.
    А) Через тернии к звездам
    Б) Тайна третьей планеты
    В) Гостья из будущего

  6. В этом мультфильме одноногий корабельный кок, харизматичный и двуличный, втирается в доверие к главному герою, чтобы завладеть картой сокровищ и поднять бунт на корабле.
    А) Остров сокровищ
    Б) Приключения капитана Врунгеля
    В) Голубой щенок

  7. Главный министр в королевстве кривых зеркал, чье имя является анаграммой к слову “попугай”. Он — воплощение лжи и лицемерия в мире, где все наоборот.
    А) Три толстяка
    Б) Королевство кривых зеркал
    В) Сказка о царе Салтане

Правильные ответы

Проверьте, удалось ли вам узнать всех негодяев!

  1. Б) Бриллиантовая рука (Шеф)
  2. А) Место встречи изменить нельзя (Горбатый)
  3. В) Приключения Буратино (Карабас-Барабас)
  4. Б) Семнадцать мгновений весны (Мюллер)
  5. В) Гостья из будущего (Крыс и Весельчак У)
  6. А) Остров сокровищ (Джон Сильвер)
  7. Б) Королевство кривых зеркал (Йагупоп 77)

Надеемся, тест был увлекательным и вы вспомнили, что без тени не бывает света, а без злодея — захватывающего сюжета

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 04:34
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям

Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам

 Тесты и опросы

Сюжеты Тесты и опросы

Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта

Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта
Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, своими правилами и приметами. 24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, а в народе этот день получил название Ольга Страдница. “Страдница” – от слова “страда”, что означает разгар тяжелых полевых работ, жатвы и сенокоса. Именно поэтому день подчинялся строгим правилам, нарушив которые, можно было лишиться урожая, здоровья и благополучия. 7 главных запретов на день Ольги СтрадницыНаши предки верили, что 24 июля — день активного труда, но некоторые привычные дела оказывались под строгим запретом.

Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение"

Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение"
Два десятка стран примут участие в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится 20 сентября в Москве. Среди тех, кто поборется за главный при смотра – 300 тысяч евро – будет и SHAMAN, который представит Россию. Корреспондент "Дни.ру" встретился с телеведущей Яной Чуриковой и обсудил это масштабное, государственного уровня, событие. В День России Яна Чурикова была ведущей запуска обратного отсчета "Интервидения" – 100 дней отделяло нас тогда от главного песенного конкурса страны и года.

Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости

Эта история о Сократе и Дельфийском оракуле изменит ваше представление о мудрости
Забудьте на мгновение о скучных лекциях по философии. Мы отправимся в Древнюю Грецию, к подножию горы Парнас, где в клубах священного пара жрица-пифия изрекала волю богов. Однажды к этому мистическому месту, Дельфийскому оракулу, прибыл друг философа Сократа и задал вопрос, который положил начало одной из самых поучительных историй о человеческом познании.

Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину

Прорыв в борьбе с раком: универсальная вакцина, способная изменить медицину
В последние годы борьба с онкологическими заболеваниями остается одной из главных задач мировой медицины. Каждый год миллионы людей сталкиваются с диагнозом, который меняет их жизнь. Но недавнее открытие американских ученых из Университета Флориды внушает надежду. Исследователи объявили о создании универсальной мРНК-вакцины, которая может стать настоящим прорывом в лечении всех типов рака Как работает новая вакцина? Основой разработки стал принцип, уже знакомый по вакцинам против COVID-19.

Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные

Копеечное средство из аптеки заставит помидоры плодоносить как бешеные
Каждый дачник мечтает о богатом урожае: о кустах, усыпанных крупными, сочными и сладкими помидорами. Мы поливаем, подкармливаем, подвязываем, но иногда результат все равно разочаровывает: цветы опадают, завязей мало, а сами плоды не такие вкусные, как хотелось бы. Оказывается, есть один маленький, почти секретный штрих, который может кардинально изменить ситуацию. И самое приятное – он стоит копейки и не требует больших усилий. Имя этого волшебного штриха — борная кислотаДа-да, та самая борная кислота, которая продается в любой аптеке или садовом магазине.

Выбор читателей

22/07ВтрМир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист 22/07ВтрНе стало легендарной звезды "Служебного романа" – еще одна потеря для человечества 23/07СрдВесь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен 22/07ВтрУшел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов 22/07ВтрБольшая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта 22/07ВтрТраур в королевской семье: трагически погасла жизнь всеобщей любимицы