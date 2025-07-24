Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею

Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта

Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, своими правилами и приметами. 24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, а в народе этот день получил название Ольга Страдница. “Страдница” – от слова “страда”, что означает разгар тяжелых полевых работ, жатвы и сенокоса. Именно поэтому день подчинялся строгим правилам, нарушив которые, можно было лишиться урожая, здоровья и благополучия. 7 главных запретов на день Ольги СтрадницыНаши предки верили, что 24 июля — день активного труда, но некоторые привычные дела оказывались под строгим запретом.