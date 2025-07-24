Тест: “На темной стороне”. Угадай фильм по главному злодею

Вопросы
Этот таинственный криминальный босс, известный как “Шеф”, руководит операцией по контрабанде драгоценностей. Лично он почти не появляется в кадре, отдавая приказы по телефону, но его авторитет непререкаем.
А) Джентльмены удачи
Б) Бриллиантовая рука
В) Берегись автомобиля
Безжалостный и хитрый главарь банды “Черная кошка”, который держит в страхе послевоенную Москву. Его физический недостаток стал его прозвищем и визитной карточкой.
А) Место встречи изменить нельзя
Б) Семнадцать мгновений весны
В) Ликвидация
Жестокий кукольник с длинной бородой, именующий себя “доктором кукольных наук”. Он владеет театром и безжалостно эксплуатирует своих марионеток, мечтая лишь о прибыли.
А) Сказка о потерянном времени
Б) Королевство кривых зеркал
В) Приключения Буратино
Высокопоставленный офицер СС, группенфюрер. Умный, циничный и невероятно проницательный психолог, он ведет интеллектуальную дуэль с главным героем, пытаясь раскрыть его истинную личность.
А) Щит и меч
Б) Семнадцать мгновений весны
В) Подвиг разведчика
Двое космических пиратов, скрывающихся под личинами обычных людей. Один — весельчак, способный менять облик, другой — хладнокровный и жестокий. Их цель — завладеть уникальным прибором для чтения мыслей.
А) Через тернии к звездам
Б) Тайна третьей планеты
В) Гостья из будущего
В этом мультфильме одноногий корабельный кок, харизматичный и двуличный, втирается в доверие к главному герою, чтобы завладеть картой сокровищ и поднять бунт на корабле.
А) Остров сокровищ
Б) Приключения капитана Врунгеля
В) Голубой щенок
Главный министр в королевстве кривых зеркал, чье имя является анаграммой к слову “попугай”. Он — воплощение лжи и лицемерия в мире, где все наоборот.
А) Три толстяка
Б) Королевство кривых зеркал
В) Сказка о царе Салтане
Правильные ответы
Проверьте, удалось ли вам узнать всех негодяев!
- Б) Бриллиантовая рука (Шеф)
- А) Место встречи изменить нельзя (Горбатый)
- В) Приключения Буратино (Карабас-Барабас)
- Б) Семнадцать мгновений весны (Мюллер)
- В) Гостья из будущего (Крыс и Весельчак У)
- А) Остров сокровищ (Джон Сильвер)
- Б) Королевство кривых зеркал (Йагупоп 77)
Надеемся, тест был увлекательным и вы вспомнили, что без тени не бывает света, а без злодея — захватывающего сюжета