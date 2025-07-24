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Среда 23 июля

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Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта

Ольга Страдница: что категорически нельзя делать 24 июля 2025 года, чтобы не остаться у разбитого корыта
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Каждый день в народном календаре наших предков был наполнен особым смыслом, своими правилами и приметами. 24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги, а в народе этот день получил название Ольга Страдница. “Страдница” – от слова “страда”, что означает разгар тяжелых полевых работ, жатвы и сенокоса. Именно поэтому день подчинялся строгим правилам, нарушив которые, можно было лишиться урожая, здоровья и благополучия.

7 главных запретов на день Ольги Страдницы

Наши предки верили, что 24 июля — день активного труда, но некоторые привычные дела оказывались под строгим запретом.

1. Лениться и бездельничать
Это главный запрет дня. Название “Страдница” говорит само за себя — в этот день нужно было трудиться от зари до зари. Считалось, что Ольга не терпит лентяев. Тот, кто проведет этот день в праздности, рискует навлечь на себя болезни, голод и неудачи в делах на весь оставшийся год.

2. Жаловаться на жизнь и хвастаться
В этот день нельзя было роптать на судьбу, жаловаться на усталость, плохую погоду или тяжелую работу. Наши предки верили, что святая Ольга может наказать за уныние. Также под запретом было хвастовство своими успехами, урожаем или достатком — можно было легко все сглазить.

3. Стирать и заниматься домашней уборкой
Как и во многие другие важные даты, стирка была под запретом. Считалось, что вместе с грязной водой можно “выстирать” из дома здоровье, удачу и финансовое благополучие. Уборку и другие крупные домашние дела старались сделать накануне.

4. Брать и давать в долг
Ни деньги, ни хлеб, ни соль 24 июля в долг не давали и не брали. Предки были уверены, что так можно отдать свою удачу и достаток и остаться у разбитого корыта или, наоборот, забрать чужие проблемы.

5. Ссориться и сквернословить
Конфликты в этот день считались особенно опасными. Ссора с близкими в день Ольги Страдницы могла затянуться надолго и привести к серьезному разладу в семье. Нужно было сохранять мир и доброе расположение духа, даже если работа была очень тяжелой.

6. Планировать свадьбу
Несмотря на то, что княгиня Ольга считается покровительницей вдов и новообращенных христиан, играть свадьбу или свататься в этот день считалось плохой приметой. Корень “страда” в названии дня ассоциировался также со словом “страдание”, поэтому люди верили, что брак, заключенный в этот день, будет несчастливым.

7. Купаться в открытых водоемах
Этот запрет скорее связан с общим поверьем разгара лета. Считалось, что в это время водяные и русалки особенно активны и могут утянуть зазевавшегося купальщика на дно.

Что нужно сделать 24 июля для благополучия

Помимо запретов, существовали и важные дела, которые сулили удачу:

  • Работать в поле и огороде. Главное дело дня — труд. Жатва, сбор урожая, прополка — любая работа на земле в этот день вознаграждалась сторицей.
  • Молиться святой Ольге. Верующие обращались к княгине с просьбами об укреплении веры, о защите от врагов и бед. Особенно она помогает вдовам.
  • Ходить на рыбалку. Считалось, что на Ольгу Страдницу хорошо клюет рыба, поэтому день благоприятен для рыболовов.
  • Проявлять щедрость. Помочь нуждающемуся, поделиться едой или урожаем — добрые дела в этот день возвращались в тройном размере.

Народные приметы на погоду

  • Гром гремит на Ольгу — будет хорошо ловиться рыба.
  • Солнечный день — к богатому урожаю зерновых.
  • Если паук сидит в центре паутины — жди ясной и сухой погоды.
  • Обильная роса утром — к хорошему урожаю огурцов и помидоров.

Конечно, в современном мире сложно следовать всем старинным поверьям. Но в этих традициях есть глубокая мудрость: они призывают к усердному труду, уважению к природе, миру в семье и щедрости. А это те ценности, которые актуальны во все времена.

Шоу-бизнес в Telegram

24 июля 2025, 00:03
Фото: кадр из мультфильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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