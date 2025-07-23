Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение"

Два десятка стран примут участие в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится 20 сентября в Москве. Среди тех, кто поборется за главный при смотра – 300 тысяч евро – будет и SHAMAN, который представит Россию. Корреспондент "Дни.ру" встретился с телеведущей Яной Чуриковой и обсудил это масштабное, государственного уровня, событие.

В День России Яна Чурикова была ведущей запуска обратного отсчета "Интервидения" – 100 дней отделяло нас тогда от главного песенного конкурса страны и года. "Уже известны 13 из 20 участников смотра, – рассказала телеведущая. – Известны и 4 из 20 членов международного жюри, которые будут оценивать конкурсантов".

В честности, объявлено, что Россию в этом авторитетном экспертном совете представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко, дирижер и автор гимна ШОС Амирбек Мусозода вошел от Таджикистана, от Кубы выбрана продюсер Адриана Пасос Такоронте. А послом международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" будет певец Дима Билан.

"Мне нравится в этом конкурсе диверсификация культуры, – улыбается Чурикова. – Это и Россия, и арабский мир, и Латинская Америка, и Китай, и Индия. И все эти страны присылают очень важных в своих странах артистов. Я предвкушаю, что в Москве во время "Интервидения" будет царить такая же атмосфера дружба и тепла, какая была на Никольской в 2018 году во время Чемпионата Мира по футболу, где был центр притяжения болельщиков. Тогда все братались на улицах".

Яна Чурикова пока не раскрывает свою роль на этом престижном конкурсе, но обещает, что точно там будет аккредитована в качестве представителя прессы.

Высказалась телеведущая и про написанную Максимом Фадеевым песню "Прямо по сердцу", с которой нашу страну представит Shaman. "Давайте вспомним, что значит болеть за наших, – призывает Чурикова. – А это – заслушать песню до дыр, слушать и подпевать на конкурсе каждому слову".