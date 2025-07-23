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Среда 23 июля

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Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение"

Яна Чурикова раскрыла уникальные подробности грядущего конкурса "Интервидение"
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Два десятка стран примут участие в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится 20 сентября в Москве. Среди тех, кто поборется за главный при смотра – 300 тысяч евро – будет и SHAMAN, который представит Россию. Корреспондент "Дни.ру" встретился с телеведущей Яной Чуриковой и обсудил это масштабное, государственного уровня, событие.

В День России Яна Чурикова была ведущей запуска обратного отсчета "Интервидения" – 100 дней отделяло нас тогда от главного песенного конкурса страны и года. "Уже известны 13 из 20 участников смотра, – рассказала телеведущая. – Известны и 4 из 20 членов международного жюри, которые будут оценивать конкурсантов".

В честности, объявлено, что Россию в этом авторитетном экспертном совете представит композитор и продюсер Игорь Матвиенко, дирижер и автор гимна ШОС Амирбек Мусозода вошел от Таджикистана, от Кубы выбрана продюсер Адриана Пасос Такоронте. А послом международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" будет певец Дима Билан.

"Мне нравится в этом конкурсе диверсификация культуры, – улыбается Чурикова. – Это и Россия, и арабский мир, и Латинская Америка, и Китай, и Индия. И все эти страны присылают очень важных в своих странах артистов. Я предвкушаю, что в Москве во время "Интервидения" будет царить такая же атмосфера дружба и тепла, какая была на Никольской в 2018 году во время Чемпионата Мира по футболу, где был центр притяжения болельщиков. Тогда все братались на улицах".

Фото: Дни.ру

Яна Чурикова пока не раскрывает свою роль на этом престижном конкурсе, но обещает, что точно там будет аккредитована в качестве представителя прессы.

Высказалась телеведущая и про написанную Максимом Фадеевым песню "Прямо по сердцу", с которой нашу страну представит Shaman. "Давайте вспомним, что значит болеть за наших, – призывает Чурикова. – А это – заслушать песню до дыр, слушать и подпевать на конкурсе каждому слову".

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23 июля 2025, 22:26
Фото: Дни.ру
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Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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