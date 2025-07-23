Звезда НТВ оказалась в инвалидном кресле из-за какой-то твари

Светлана Курицына – одна из звезд канала НТВ. Ее обожают или боятся звезды, знают зрители, ведь она делает самые острые и сенсационные сюжеты для программы "Ты не поверишь!" Но с ней случилась беда...

Отпуск Курицына проводит в Таиланде. И слава Богу, что у нее была страховка. Ведь в противном случае риск летального исхода был очень велик и пришлось отправлять на родину тело...

Дело в том, что Курицыну в море ужалила ядовитая медуза. Светлана сначала не придала значения, но вскоре место укуса начало стремительно покрываться волдырями и страшно чесаться. Когда сил терпеть уже не было, Светлана обратилась к врачам.

"Я чуть в обморок не упала, когда в больнице мне сказали, что в организм попал яд этой морской твари и его надо удалять, – плачет Светлана. – Нога распухла страшно, и мне пришлось передвигаться по кабинетам врачей в инвалидном кресле".

Казалось, все страшное позади – яд удалили, хотя после этого нога и почернела. Но потом стала заживать.

А через несколько дней – новая напась. Светлана пошла в аквапарк и во время спуска с водяной горки серьезно травмировала именно ту, пораженную ядом, ногу. Вот уж, действительно, на бедного Макара все шишки валятся. Светлана не скрывает, что считает дни до возвращения домой, чтобы еще какой-то орган движения не травмировать, а то и вовсе не потерять на чужбине.