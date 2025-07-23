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Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений

Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений
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В мессенджере WhatsApp легко пропустить важное сообщение в длинной переписке или группе, особенно если не заходили в чат несколько дней. WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров, готовится представить новую функцию, которая обещает упростить жизнь. Речь идет о Quick Recap ("Быстрый пересказ"), разработка которой уже идет полным ходом в бета-версии для Android.

Что такое Quick Recap и зачем он нужен?

Quick Recap — это новая функция, которая позволит вам быстро разобраться в сути пропущенных сообщений без необходимости листать длинные диалоги. Представьте: вы возвращаетесь к чату, где накопилось десятки или даже сотни сообщений, и вместо утомительного скроллинга получаете краткое резюме ключевых моментов. Эта возможность особенно пригодится тем, кто активно участвует в групповых чатах или ведет множество переписок одновременно.

Функция использует искусственный интеллект (ИИ), чтобы анализировать непрочитанные сообщения и выделять из них самое важное. Quick Recap создает структурированное и лаконичное резюме, которое помогает сэкономить время и сразу вникнуть в контекст. Это особенно актуально для пользователей, которые ценят свое время и хотят оставаться в курсе событий без лишних усилий.

Как работает Quick Recap?

На момент написания статьи функция Quick Recap находится в стадии разработки и тестируется в бета-версии WhatsApp для Android (версия 2.25.21.12). Пока она недоступна даже для бета-тестеров, но уже вызывает большой интерес.

  • Выбор чатов: Вы сможете выбрать до пяти индивидуальных или групповых чатов, для которых хотите получить резюме.
  • Активация функции: В меню приложения (через три точки в правом верхнем углу) появится опция "Quick Recap". После ее выбора ИИ обработает непрочитанные сообщения и выдаст краткое содержание.
  • Экономия времени: Вместо того чтобы читать каждое сообщение, вы получите сжатую версию ключевых моментов, что особенно удобно для длинных или активных переписок.

Функция обещает быть интуитивно понятной и простой в использовании, что делает ее подходящей даже для тех, кто не слишком разбирается в технологиях.

Приоритет конфиденциальности

WhatsApp, как и всегда, делает акцент на защите данных пользователей. Функция использует технологию Private Processing, которая обеспечивает обработку сообщений в изолированной среде. Это означает, что ни WhatsApp, ни его материнская компания Meta не смогут получить доступ к содержимому ваших чатов или созданным резюме. Все процессы происходят с соблюдением принципов сквозного шифрования, что гарантирует сохранность личной информации.

Quick Recap не будет работать с чатами, защищенными функцией Advanced Chat Privacy. Это дополнительный уровень защиты для тех, кто хочет быть уверен в полной конфиденциальности особо важных переписок.

Полностью опциональная функция

WhatsApp стремится дать пользователям максимальный контроль над своими данными. Quick Recap будет отключена по умолчанию, и вам нужно будет вручную активировать ее в настройках приложения. Это значит, что вы сами решаете, использовать эту функцию или продолжать читать сообщения традиционным способом. Такой подход позволяет каждому настроить мессенджер под свои потребности и уровень комфорта.

Когда ждать Quick Recap?

Точной даты релиза Quick Recap нет. Функция все еще находится в разработке, и даже бета-тестерам она пока недоступна. Но учитывая активное тестирование, можно ожидать, что в ближайшие месяцы она появится сначала в бета-версии, а затем и в стабильной версии приложения для Android. О сроках внедрения для пользователей iOS пока информации нет, но, скорее всего, функция станет доступна и на этой платформе в будущем.

Шоу-бизнес в Telegram

23 июля 2025, 15:37
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