Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде

Новая функция в WhatsApp: как не утонуть в потоке сообщений

В мессенджере WhatsApp легко пропустить важное сообщение в длинной переписке или группе, особенно если не заходили в чат несколько дней. WhatsApp, один из самых популярных мессенджеров, готовится представить новую функцию, которая обещает упростить жизнь. Речь идет о Quick Recap ("Быстрый пересказ"), разработка которой уже идет полным ходом в бета-версии для Android. Что такое Quick Recap и зачем он нужен?Quick Recap — это новая функция, которая позволит вам быстро разобраться в сути пропущенных сообщений без необходимости листать длинные диалоги.