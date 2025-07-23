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Среда 23 июля

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Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде

Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде
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Подъезд в советском фильме – это целый мир. Здесь можно столкнуться с будущей любовью, стать свидетелем комичной ситуации или мучительно ждать возвращения близкого человека. Лестничные клетки и тускло освещенные площадки хранят секреты героев и часто становятся поворотными точками сюжета. Насколько хорошо вы помните эти знаковые сцены?

Вопросы

  1. Фото: кадр из кинофильма
    А) Карнавал
    Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
    В) Мимино

  2. Фото: кадр из кинофильма
    А) Вокзал для двоих
    Б) Москва слезам не верит
    В) Любовь и голуби

  3. Фото: кадр из кинофильма
    А) Бриллиантовая рука
    Б) Иван Васильевич меняет профессию
    В) Джентльмены удачи

  4. Фото: кадр из кинофильма
    А) Розыгрыш
    Б) Большая перемена
    В) Доживем до понедельника

  5. Фото: кадр из кинофильма
    А) Приключения Электроника
    Б) Гостья из будущего
    В) Чародеи

Правильные ответы

Проверьте, удалось ли вам узнать все фильмы по их “подъездным историям”!

  1. Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
  2. Б) Москва слезам не верит
  3. В) Джентльмены удачи
  4. Б) Большая перемена
  5. Б) Гостья из будущего

Шоу-бизнес в Telegram

23 июля 2025, 16:24
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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