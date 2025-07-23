Тест: узнай советский киношедевр по кадру в подъезде

Вопросы
А) Карнавал
Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
В) Мимино
А) Вокзал для двоих
Б) Москва слезам не верит
В) Любовь и голуби
А) Бриллиантовая рука
Б) Иван Васильевич меняет профессию
В) Джентльмены удачи
А) Розыгрыш
Б) Большая перемена
В) Доживем до понедельника
А) Приключения Электроника
Б) Гостья из будущего
В) Чародеи
Правильные ответы
Проверьте, удалось ли вам узнать все фильмы по их “подъездным историям”!
- Б) Ирония судьбы, или С легким паром!
- Б) Москва слезам не верит
- В) Джентльмены удачи
- Б) Большая перемена
- Б) Гостья из будущего