Судейский кошмар на Лукойл Арене: как Казарцев испортил матч Спартак – Динамо Махачкала

Матч 1-го тура РПЛ между Спартаком и Динамо Махачкала (1:0) 19 июля 2025 года запомнится не только редкой победой красно-белых на старте сезона, но и яростными спорами вокруг судейства Василия Казарцева. Четыре отмененных гола, 3 неназначенных пенальти. Разбираем ключевые эпизоды, мнения экспертов и последствия скандала.

Победа Спартака в тени судейских решений

Спартак под руководством Деяна Станковича начал сезон с минимальной победы (1:0) над Динамо Махачкала. Единственный гол на 37-й минуте забил бразильский вингер Маркиньос, головой замкнувший передачу в ворота. Это вторая победа красно-белых в стартовом туре за последние пять сезонов, что само по себе стало событием. Но триумф команды затмили многочисленные судейские решения, вызвавшие бурю эмоций у болельщиков, игроков и руководства клуба.

Ключевые эпизоды и разбор

Судейская бригада во главе с Василием Казарцевым оказалась под шквалом критики из-за ряда спорных моментов. Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, комментатор Константин Генич и экс-судья Сергей Лапочкин разошлись во мнениях, но все сходятся в одном: матч был невероятно сложным для арбитров.

Наступ на ногу Умярову (7-я минута)

На 7-й минуте защитник Динамо Мохаммед Аззи в своей штрафной сначала протолкнул мяч, а затем наступил на ногу полузащитнику Спартака Наилю Умярову. Игорь Федотов уверен, что это пенальти: контакт был грубым, а игра в мяч — минимальной. Но Казарцев и его видеопомощник Фисенко решили, что Аззи акцентированно сыграл в мяч, и 11-метровый не назначили. Комментатор Дмитрий Шнякин назвал эпизод классным игровым действием, а Лапочкин поддержал решение арбитра, ссылаясь на трактовку, где приоритет отдается первому контакту с мячом.

Игра рукой Аззи (25-я минута)

На 25-й минуте Аззи, пытаясь остановить вбегающего в штрафную Мангаша, задел мяч рукой после легкого толчка от игрока Спартака. Казарцев изначально указал на точку, но после пятиминутного просмотра VAR отменил пенальти, решив, что фол со стороны Мангаша предшествовал нарушению. Федотов поддержал первое решение о пенальти, считая, что движение руки Аззи было неестественным. Лапочкин же согласился с отменой, подчеркивая последовательность Казарцева в трактовке фолов.

Отмененный гол Спартака (45+6-я минута)

На добавленных минутах первого тайма Казарцев отменил гол Спартака из-за блокировки вратаря игроком красно-белых Денисовым. Все эксперты единодушно признали это решение правильным: влияние на голкипера было очевидным, что запрещено правилами.

Непоказанная вторая желтая карточка Аззи (44-я минута)

Мохаммед Аззи, уже имевший желтую карточку, на 44-й минуте грубо сыграл против Барко. По мнению Лапочкина, это заслуживало второй желтой, но Казарцев ограничился устным предупреждением. Федотов раскритиковал арбитра за непоследовательность: Казарцев сначала установил высокую планку единоборств, а затем понизил ее, что привело к удалению Аззи в начале второго тайма (53-я минута) за менее значительный фол на Мангаше. Федотов считает вторую желтую в этом эпизоде чрезмерной, называя решение непрофессиональным.

Желтая карточка Маркиньосу

Во втором тайме Маркиньос получил желтую за игру рукой, что Федотов счел справедливым. Но эпизод вызвал споры, так как Казарцев ранее допускал подобные контакты без наказания, что подчеркивает его непоследовательность в трактовке единоборств.

Четыре отмененных гола Спартака

Казарцев и его бригада отменили четыре гола Спартака, что, вероятно, стало рекордом для красно-белых. Большинство отмен были связаны с офсайдами, и эксперты, включая Генича, признали эти решения правильными. Но масштаб отмененных мячей только усилил недовольство болельщиков и клуба.

Реакция клуба и общественности

Руководство Спартака в лице генерального директора Олега Малышева резко раскритиковало судейство, заявив, что оно не соответствует уровню РПЛ. Клуб намерен обратиться в Экспертно-судейскую комиссию РФС для разбора эпизодов. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков также отметил, что судейство вызвало множество вопросов, и призвал к тщательному анализу спорных моментов.

Константин Генич, напротив, считает, что бригада Казарцева не провалила матч. По его мнению, многие решения были верными, особенно с учетом помощи VAR. Он отметил, что профессиональные арбитры и специализированные Telegram-каналы в целом поддерживают Казарцева, за исключением эпизода с непоказанной второй желтой Аззи в первом тайме. Генич подчеркнул, что давление на арбитров в таких матчах колоссальное, а Казарцеву фатально не везет с играми Спартака.

История скандалов Казарцева

Василий Казарцев — не новичок в судейских скандалах. В августе 2020 года в матче Спартак — Сочи он назначил два спорных пенальти в ворота красно-белых, что привело к ничьей 2:2 и угрозам тогдашнего владельца клуба Леонида Федуна снять команду с чемпионата. Тогда Казарцев вернулся к судейству через два месяца, и, вероятно, ЭСК РФС вновь поддержит его решения, несмотря на критику.

Матч Спартак — Динамо Махачкала должен был стать праздником для болельщиков красно-белых, но вместо этого превратился в арену судейских споров. Четыре отмененных гола, неназначенные пенальти и спорное удаление Аззи сделали Василия Казарцева центральной фигурой обсуждений.