22 июля 2025 года футбольный мир понес невосполнимую утрату – в возрасте 64 лет ушел из жизни выдающийся футболист, игравший на позиции защитника. Трагедия произошла в его доме, где, его тело обнаружила родственница, обеспокоенная долгим отсутствием связи. Точная причина ухода из жизни не установлена, ведется следствие.

Ранние годы

Селеста Пин родился 25 апреля 1961 года во Флоренции, Италия. С юных лет он проявлял страсть к футболу, выделяясь упорством и техническим мастерством. Его талант защитника начал раскрываться в молодежных командах, что вскоре привело к профессиональному дебюту.

Карьера и достижения

Пин начал профессиональную карьеру в 1979 году в Перудже, где за три сезона провел 70 матчей и забил один гол. В 1982 году он перешел в Фиорентину, клуб, с которым его имя стало неразрывно связано. За девять лет в составе фиалок Пин сыграл 200 матчей, забив два гола, и стал символом надежности в обороне. Его игра отличалась самоотверженностью, тактической грамотностью и лидерскими качествами.

С 1991 по 1995 годы Пин выступал за Верону, где провел 129 матчей, добавив в свой актив еще два гола. Завершил карьеру в 1996 году в Сиене, сыграв 31 матч и забив один гол. Всего за карьеру он провел 430 матчей на клубном уровне, отличившись шестью голами.

На международной арене Пин представлял молодежную сборную Италии до 21 года, сыграв 12 матчей. В 1984 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы среди молодежных команд, что стало важным достижением в его карьере.

В 2022 году Фиорентина увековечила вклад Пина, включив его в Зал славы клуба. Это признание стало данью его преданности и профессионализму, которые он демонстрировал на протяжении всей карьеры.

Поздняя жизнь и наследие

После завершения карьеры Пин остался во Флоренции, где был любим местными жителями за скромность и теплоту. Его вклад в историю Фиорентины и итальянского футбола сделал его культовой фигурой. Включение в Зал славы клуба в 2022 году стало важным моментом, подтверждающим его статус легенды.

Но последние годы жизни Пина, судя по всему, были омрачены личными трудностями. Его внезапный уход потряс футбольное сообщество, оставив множество вопросов. Болельщики и бывшие одноклубники вспоминают его как надежного товарища и профессионала, чья игра вдохновляла поколения.

Чем запомнится Пин?

Селеста Пин был известен своим умением преодолевать трудности на поле, будь то сложные матчи или давление высоких ставок. Его автобиографические рассказы и интервью раскрывали человека, преданного футболу и своему городу. Трагический уход Пина стал напоминанием о хрупкости человеческой жизни, даже для тех, кто казался несгибаемым на поле.

Он навсегда останется в сердцах болельщиков Фиорентины и всех, кто ценит футбол. Его наследие — это не только статистика и трофеи, но и пример самоотдачи, который продолжает вдохновлять.