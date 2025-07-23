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Среда 23 июля

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Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто

Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто
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Как называют родителей мужа? А сестру жены? Полный и понятный гид по названиям всех родственников со стороны мужа и жены, чтобы вы больше никогда не путались.

Свадьба, семейное торжество или просто знакомство с большой родней второй половинки… И вот вы сидите за столом, пытаясь запомнить, кто все эти люди и как их правильно называть.

Слова “деверь”, “золовка” и “свояченица” звучат как заклинания из старых сказок, и становится неловко. Без паники! Вы не одни. Давайте раз и навсегда разберемся в этих хитросплетениях семейных уз. Эта простая шпаргалка поможет вам блеснуть эрудицией и показать уважение к новой семье.

Для начала — делим всех на два лагеря

Чтобы не запутаться, проще всего разделить всех новых родственников на две группы: родня со стороны мужа и родня со стороны жены.

Если вы — жена: знакомимся с семьей мужа

Вы вышли замуж и приобрели не только любимого мужчину, но и его семью. Вот как они теперь называются для вас:

  • Свекровь — это мать вашего мужа.
  • Свекор — отец вашего мужа.
  • Деверь — брат вашего мужа.
  • Золовка — сестра вашего мужа. (Есть старая народная “запоминалка”, что слово происходит от “зла”, но это лишь фольклор. Ваша золовка может оказаться лучшей подругой!)
  • Невестка (или сноха) — это вы для всей семьи мужа. Для родителей мужа вы — сноха, а для его брата и сестры — невестка.

Если вы — муж: добро пожаловать в семью жены

Вы женились, и теперь у вас появились новые родственники со стороны супруги. Запоминаем:

  • Теща — это мать вашей жены. (Героиня бесчисленных анекдотов, но в жизни — важный человек!)
  • Тесть — отец вашей жены.
  • Шурин — брат вашей жены.
  • Свояченица — сестра вашей жены. (Просто запомнить: она вам теперь “своя”).
  • Зять — это вы для родителей вашей жены.

Углубляемся: кто все остальные?

Когда братья и сестры ваших супругов тоже вступают в брак, круг родственников расширяется.

  • Свояк — муж свояченицы (то есть муж сестры вашей жены). Вы с ним — свояки.
  • Ятровь (или невестка) — жена деверя (то есть жена брата вашего мужа).
  • Сват и сватья — это родители вашего мужа/жены по отношению к вашим родителям. Проще говоря, сваты — это отцы жениха и невесты, а сватьи — их матери.

Краткая шпаргалка-таблица

Кем приходится?Как называется?
Родственники со стороны МУЖА
Мать мужаСвекровь
Отец мужаСвекор
Брат мужаДеверь
Сестра мужаЗоловка
Жена брата мужаЯтровь / Невестка
Вы для семьи мужаНевестка / Сноха
Родственники со стороны ЖЕНЫ
Мать женыТеща
Отец женыТесть
Брат женыШурин
Сестра женыСвояченица
Муж сестры женыСвояк
Вы для семьи женыЗять
Родители супругов между собой
Отцы жениха и невестыСваты
Матери жениха и невестыСватьи

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23 июля 2025, 14:57
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