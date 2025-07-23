Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто

Свадьба, семейное торжество или просто знакомство с большой родней второй половинки… И вот вы сидите за столом, пытаясь запомнить, кто все эти люди и как их правильно называть.
Слова “деверь”, “золовка” и “свояченица” звучат как заклинания из старых сказок, и становится неловко. Без паники! Вы не одни. Давайте раз и навсегда разберемся в этих хитросплетениях семейных уз. Эта простая шпаргалка поможет вам блеснуть эрудицией и показать уважение к новой семье.
Для начала — делим всех на два лагеря
Чтобы не запутаться, проще всего разделить всех новых родственников на две группы: родня со стороны мужа и родня со стороны жены.Если вы — жена: знакомимся с семьей мужа
Вы вышли замуж и приобрели не только любимого мужчину, но и его семью. Вот как они теперь называются для вас:
- Свекровь — это мать вашего мужа.
- Свекор — отец вашего мужа.
- Деверь — брат вашего мужа.
- Золовка — сестра вашего мужа. (Есть старая народная “запоминалка”, что слово происходит от “зла”, но это лишь фольклор. Ваша золовка может оказаться лучшей подругой!)
- Невестка (или сноха) — это вы для всей семьи мужа. Для родителей мужа вы — сноха, а для его брата и сестры — невестка.
Если вы — муж: добро пожаловать в семью жены
Вы женились, и теперь у вас появились новые родственники со стороны супруги. Запоминаем:
- Теща — это мать вашей жены. (Героиня бесчисленных анекдотов, но в жизни — важный человек!)
- Тесть — отец вашей жены.
- Шурин — брат вашей жены.
- Свояченица — сестра вашей жены. (Просто запомнить: она вам теперь “своя”).
- Зять — это вы для родителей вашей жены.
Углубляемся: кто все остальные?
Когда братья и сестры ваших супругов тоже вступают в брак, круг родственников расширяется.
- Свояк — муж свояченицы (то есть муж сестры вашей жены). Вы с ним — свояки.
- Ятровь (или невестка) — жена деверя (то есть жена брата вашего мужа).
- Сват и сватья — это родители вашего мужа/жены по отношению к вашим родителям. Проще говоря, сваты — это отцы жениха и невесты, а сватьи — их матери.
Краткая шпаргалка-таблица
|Кем приходится?
|Как называется?
|Родственники со стороны МУЖА
|Мать мужа
|Свекровь
|Отец мужа
|Свекор
|Брат мужа
|Деверь
|Сестра мужа
|Золовка
|Жена брата мужа
|Ятровь / Невестка
|Вы для семьи мужа
|Невестка / Сноха
|Родственники со стороны ЖЕНЫ
|Мать жены
|Теща
|Отец жены
|Тесть
|Брат жены
|Шурин
|Сестра жены
|Свояченица
|Муж сестры жены
|Свояк
|Вы для семьи жены
|Зять
|Родители супругов между собой
|Отцы жениха и невесты
|Сваты
|Матери жениха и невесты
|Сватьи