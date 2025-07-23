Свекровь, деверь, золовка: большая семейная шпаргалка, чтобы не запутаться, кто есть кто

Как называют родителей мужа? А сестру жены? Полный и понятный гид по названиям всех родственников со стороны мужа и жены, чтобы вы больше никогда не путались.

Свадьба, семейное торжество или просто знакомство с большой родней второй половинки… И вот вы сидите за столом, пытаясь запомнить, кто все эти люди и как их правильно называть.

Слова “деверь”, “золовка” и “свояченица” звучат как заклинания из старых сказок, и становится неловко. Без паники! Вы не одни. Давайте раз и навсегда разберемся в этих хитросплетениях семейных уз. Эта простая шпаргалка поможет вам блеснуть эрудицией и показать уважение к новой семье.

Для начала — делим всех на два лагеря

Чтобы не запутаться, проще всего разделить всех новых родственников на две группы: родня со стороны мужа и родня со стороны жены.

Вы вышли замуж и приобрели не только любимого мужчину, но и его семью. Вот как они теперь называются для вас:

Свекровь — это мать вашего мужа.

Свекор — отец вашего мужа.

Деверь — брат вашего мужа.

Золовка — сестра вашего мужа. (Есть старая народная “запоминалка”, что слово происходит от “зла”, но это лишь фольклор. Ваша золовка может оказаться лучшей подругой!)

Невестка (или сноха) — это вы для всей семьи мужа. Для родителей мужа вы — сноха, а для его брата и сестры — невестка.

Если вы — муж: добро пожаловать в семью жены

Вы женились, и теперь у вас появились новые родственники со стороны супруги. Запоминаем:

Теща — это мать вашей жены. (Героиня бесчисленных анекдотов, но в жизни — важный человек!)

Тесть — отец вашей жены.

Шурин — брат вашей жены.

Свояченица — сестра вашей жены. (Просто запомнить: она вам теперь “своя”).

Зять — это вы для родителей вашей жены.

Углубляемся: кто все остальные?

Когда братья и сестры ваших супругов тоже вступают в брак, круг родственников расширяется.

Свояк — муж свояченицы (то есть муж сестры вашей жены). Вы с ним — свояки.

Ятровь (или невестка) — жена деверя (то есть жена брата вашего мужа).

Сват и сватья — это родители вашего мужа/жены по отношению к вашим родителям. Проще говоря, сваты — это отцы жениха и невесты, а сватьи — их матери.

Краткая шпаргалка-таблица