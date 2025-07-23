Мир скорбит: ушел из жизни легенда футбола, выигравший Кубок европейских чемпионов

22 июля 2025 года из жизни легендарный футболист, вратарь и член знаменитой команды Лиссабонские львы, выигравшей Кубок европейских чемпионов. Его уход стал невосполнимой утратой для футбольного мира. В последние моменты жизни его окружала семья, а уход произошел в его родном городе, где он провел многие годы после завершения карьеры.

Ранние годы

Джон Фэллон родился 16 августа 1940 года в Блантайре, Южный Ланаркшир, Шотландия. С детства он был страстным болельщиком «Селтика», мечтая однажды сыграть за любимую команду. Выросший в рабочем районе, Фэллон с юных лет проявлял стойкость и решимость, которые позже стали определяющими чертами его характера. Его футбольный путь начался в юношеской команде "Фолдхаус Юнайтед", где его талант вратаря быстро привлёк внимание скаутов.

Карьера и достижения

Фэллон подписал контракт с Селтиком в декабре 1958 года, став дублером легендарного Фрэнка Хаффи. Его дебют состоялся в сентябре 1959 года в матче против Клайда. В 1963 году он стал основным вратарем клуба, сыграв ключевую роль в кампании Кубка обладателей кубков 1964 года, где Селтик дошел до полуфинала, уступив венгерскому MTK Budapest со счетом 4–3 по сумме двух матчей. Несмотря на поражение, игра Фэллона получила высокую оценку.

В 1965 году Селтик подписал Ронни Симпсона, и Фэллон стал запасным вратарем. В историческом финале Кубка европейских чемпионов 1967 года против миланского Интера Фэллон остался на скамейке запасных, но его вклад в успех команды был неоценим. Лиссабонские львы под руководством Джока Стейна одержали победу со счетом 2:1, став первой британской командой, завоевавшей этот трофей. На послематчевом ужине капитан Билли Макнил вручил Фэллону медаль победителя, но позже ее отобрали по решению руководства клуба, заменив копией. Этот эпизод, описанный в автобиографии Фэллона Keeping in Paradise (2015), оставался болезненным моментом в его карьере, пока в 2019 году настоящая медаль не была возвращена благодаря усилиям клуба и анонимного доброжелателя.

Фэллон проявил себя в Межконтинентальном кубке 1967 года против аргентинского Расинг Клаба. Во время разминки перед ответным матчем Ронни Симпсон получил травму головы из-за брошенного болельщиками предмета, и Фэллону пришлось занять место в воротах. Его героическая игра в напряженном матче и последующем плей-офф в Монтевидео, несмотря на поражение Селтика, вызвала восхищение. Фэллон также сыграл в матче за трофей Альфредо ди Стефано, где Селтик одержал победу.

После ухода Симпсона Фэллон вновь стал основным вратарем, но из-за болезни пропустил финал Кубка европейских чемпионов 1970 года. В 1971 году он покинул Селтик и продолжил карьеру в Мотеруэлле и Мортоне, прежде чем завершить выступления. Всего за Селтик он провел более 150 матчей, оставив наследие как один из ключевых игроков золотой эры клуба.

Поздняя жизнь и наследие

После завершения карьеры Фэллон стал владельцем паба в Блантайре, где оставался любимой фигурой среди местных жителей. В 2019 году возвращение его медали победителя Кубка европейских чемпионов стало трогательным моментом.

Фэллон оставался скромным героем, чья преданность клубу и стойкость в трудные моменты вдохновляли болельщиков. Его роль в Лиссабонских львах и героическая игра в Межконтинентальном кубке закрепили его статус легенды. Он также был известен своим чувством юмора и теплотой, что сделало его любимцем не только на поле, но и за его пределами.

Личная стойкость

Несмотря на трудности, включая болезнь, которая ограничила его участие в некоторых ключевых матчах, Фэллон сохранял оптимизм и преданность футболу. Его автобиография Keeping in Paradise раскрывает историю человека, который преодолел невзгоды, оставаясь верным своим корням и клубу. Его возвращение медали в 2019 году стало символом признания его заслуг и завершило его путь в качестве одного из Лиссабонских львов.

Джон Фэллон ушел из жизни, оставив наследие, которое продолжает вдохновлять болельщиков Селтика и футбольного мира. Его вклад в историческую победу 1967 года и стойкость в сложных матчах навсегда останутся в сердцах тех, кто ценит дух Лиссабонских львов.