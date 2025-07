Весь мир скорбит: ушел из жизни легендарный исполнитель и автор песен

Легендарный певец, автор песен и медийная личность, ушел из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 76 лет в своем родном городе. Он оставил неизгладимый след в истории хэви-метала и поп-культуры. В момент смерти его окружала семья, а уход произошел всего через 17 дней после его эмоционального финального выступления.

Ранние годы

Родившийся 3 декабря 1948 года в Марстон Грин, Бирмингем, Оззи Осборн вырос в рабочем районе Астон. Он был одним из шести детей Лилиан и Джона Томаса "Джека" Осборна, живших в скромном двухкомнатном доме на Лодж Роуд. Прозвище "Оззи", полученное в детстве, сопровождало его всю жизнь. Страдая от дислексии и пережив тяжелые испытания, включая насилие со стороны школьных хулиганов в возрасте 11 лет, Осборн столкнулся с непростым детством. Его увлечение группой The Beatles, особенно песней "She Loves You" 1963 года, вдохновило его на музыкальную карьеру, мечта, которая окрепла в 14 лет.

Покинув школу в 15 лет, Осборн работал на стройке, учеником сантехника, слесарем-инструментальщиком, настройщиком автомобильных клаксонов и на скотобойне. В 17 лет он был осужден за ограбление магазина одежды и провёл шесть недель в тюрьме Уинсон-Грин, что стало для него значительным уроком.

Карьера и достижения

Музыкальный путь Осборна начался в 1968 году, когда он стал одним из основателей Black Sabbath, группы, которая изменила рок-музыку и заложила основы хэви-метала. Его выразительный вокал в сочетании с тяжелыми риффами Тони Айомми, мрачными текстами Гизера Батлера и динамичной игрой Билла Уорда принесли группе мировую известность. Их дебютный альбом Black Sabbath (1970) и последующие релизы, такие как Paranoid (1970), Master of Reality (1971) и Sabbath Bloody Sabbath (1973), получили признание критиков и коммерческий успех, а Paranoid стал культовым в жанре. Эти альбомы представили более тёмное и тяжелое звучание, которое нашло отклик у слушателей по всему миру.

Несмотря на успех, проблемы Осборна с алкоголем и наркотиками привели к его увольнению из Black Sabbath в 1979 году. Группа продолжила с новыми вокалистами, но вклад Осборна остался незабываемым, а общий тираж альбомов Black Sabbath и его сольной карьеры превысил 100 миллионов копий.

Сольная карьера

Не сдаваясь, Осборн начал сольную карьеру с альбома Blizzard of Ozz (1980) с гитаристом Рэнди Роудсом, который получил мультиплатиновый статус в США. Последующие альбомы, включая Diary of a Madman (1981), Bark at the Moon (1983) и No More Tears (1991), укрепили его статус иконы. Осборн выпустил 13 студийных альбомов, семь из которых стали мультиплатиновыми в США. Сотрудничество с такими музыкантами, как Закк Уайлд, и его способность к реинвенции позволили ему оставаться актуальным на протяжении десятилетий.

Осборн несколько раз воссоединялся с Black Sabbath, в частности для Ozzfest 1997 года, альбома 13 (2013), возглавившего чарты Великобритании и США, и их финального тура "The End", завершившегося в Бирмингеме в 2017 году. Его последнее выступление с группой на концерте "Back to the Beginning" в 2025 году стало трогательным прощанием, исполненным сидя из-за проблем со здоровьем, вызванных болезнью Паркинсона.

Награды

Осборн получил множество наград за свой вклад в музыку.

Премия Грэмми (1994) за трек "I Don't Want to Change the World" из Live & Loud (Лучшее исполнение в стиле метал).

Включение в Зал славы рок-н-ролла с Black Sabbath (2006) и как сольный исполнитель (2024).

Включение в Зал музыкальной славы Великобритании как сольного исполнителя и с Black Sabbath (2005).

Global Icon Award на MTV Europe Music Awards 2014.

Премия Айвора Новелло за пожизненные достижения (2015) от Британской академии авторов песен, композиторов и писателей.

Включение в Зал славы WWE (2021) за участие в мероприятиях реслинга.

Звезды на Голливудской Аллее славы и Бирмингемской Аллее звезд, а также бронзовая звезда на Брод-стрит в Бирмингеме (2007).

Премия "Живая легенда" на Classic Rock Roll of Honour Awards 2008.

Премия за литературные достижения на Guys Choice Awards 2010 за I Am Ozzy.

Присвоение звания Свободного гражданина Бирмингема вместе с Black Sabbath в 2025 году.

Личные трудности и стойкость

Жизнь Осборна была омрачена борьбой с зависимостью, которая осложняла его отношения и карьеру. Несмотря на это, он добился длительных периодов трезвости, в том числе семи лет перед смертью. Диагностированный в 2005 году синдром Паркина и в 2019 году болезнь Паркинсона, Осборн столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, включая травму позвоночника в 2019 году, ограничившую его подвижность. Его стойкость проявилась в продолжении выступлений, включая финальный концерт, где он выступал, сидя на "черном троне", покорив более 40 000 зрителей и 5,8 миллиона человек по всему миру через прямую трансляцию.

Оззи Осборн остается иконой хард-рока и одним из основателей хэви-метала благодаря своей работе с Black Sabbath. Его необработанный, эмоциональный вокал и бесстрашная личность сформировали жанр и вдохновили поколения музыкантов. Помимо музыки, его фестиваль Ozzfest, собравший более 170 миллионов долларов и открывший новые таланты, и успех в реалити-шоу закрепили его влияние. Способность Осборна находить отклик у поклонников через музыку, юмор и уязвимость сделала его любимой фигурой.

Его музыка и дух будут продолжать вдохновлять, как он однажды сказал: "Я все еще буду давать концерты", отражая его непревзойденную преданность своему искусству до самого конца.