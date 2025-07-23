Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям

Вопросы
Этот актер был: гротескным царем, случайно попавшим в XX век; педантичным и ревнивым женихом, чьи новогодние планы рухнули; и трагическим князем, чья доброта оказалась губительной.
А) Олег Басилашвили
Б) Юрий Яковлев
В) Андрей Мягков
Этот актер был: обаятельным авантюристом в погоне за бриллиантами; непутевым контрабандистом-модником с трагической судьбой; и циничным министром-администратором в сказочном королевстве.
А) Андрей Миронов
Б) Александр Абдулов
В) Олег Янковский
Этот актер был: простым и добродушным штукатуром, соседом главного героя; трогательным заведующим детсадом, притворяющимся матерым уголовником; и голосом самого известного в СССР медвежонка с опилками в голове.
А) Савелий Крамаров
Б) Алексей Смирнов
В) Евгений Леонов
Эта актриса была: строгой начальницей-"мымрой", преобразившейся ради любви; королевой Франции, искусно плетущей интриги; и измученной женой в философской притче о таинственной Зоне.
А) Людмила Гурченко
Б) Алиса Фрейндлих
В) Ирина Муравьева
Этот актер был: благородным предводителем дворянства, ставшим напарником великого комбинатора; неуклюжим контрабандистом по кличке Лелик; и голосом хитрого, но обаятельного Волка в клетчатых штанах.
А) Зиновий Гердт
Б) Анатолий Папанов
В) Ролан Быков
Этот актер был: подлым карьеристом, пытавшимся приударить за женой друга; загадочным и могущественным Воландом; и интеллигентным пианистом, застрявшим на полустанке с официанткой.
А) Олег Басилашвили
Б) Армен Джигарханян
В) Валентин Гафт
Этот актер был: наивным угонщиком автомобилей, который тратил вырученные деньги на детские дома; гениальным физиком-ядерщиком; и Гамлетом, принцем датским.
А) Олег Даль
Б) Иннокентий Смоктуновский
В) Олег Ефремов
Этот актер был: застенчивым врачом-интеллигентом из Москвы; робким отцом-одиночкой, служащим в статистическом учреждении; и униженным, жалким чиновником Карандышевым, чья ревность привела к трагедии.
А) Георгий Бурков
Б) Андрей Мягков
В) Александр Калягин
Правильные ответы
Проверьте, удалось ли вам узнать всех мастеров!
- Б) Юрий Яковлев (Иван Грозный в “Иван Васильевич…”, Ипполит в “Иронии судьбы…”, князь Мышкин в “Идиоте”).
- А) Андрей Миронов (Остап Бендер в “12 стульях”, Геша Козодоев в “Бриллиантовой руке”, Министр-администратор в “Обыкновенном чуде”).
- В) Евгений Леонов (Коля в “Афоне”, Евгений Трошкин в “Джентльменах удачи”, голос Винни-Пуха).
- Б) Алиса Фрейндлих (Людмила Калугина в “Служебном романе”, королева Анна в “Д’Артаньян и три мушкетера”, жена Сталкера в “Сталкере”).
- Б) Анатолий Папанов (Киса Воробьянинов в “12 стульях”, Лёлик в “Бриллиантовой руке”, голос Волка в “Ну, погоди!”).
- А) Олег Басилашвили (Юрий Самохвалов в “Служебном романе”, Воланд в “Мастере и Маргарите”, Платон Рябинин в “Вокзале для двоих”).
- Б) Иннокентий Смоктуновский (Юрий Деточкин в “Берегись автомобиля”, Куликов в “Девять дней одного года”, Гамлет в “Гамлете”).
- Б) Андрей Мягков (Женя Лукашин в “Иронии судьбы…”, Анатолий Новосельцев в “Служебном романе”, Юлий Карандышев в “Жестоком романсе”).