Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям

Этот актер был: гротескным царем, случайно попавшим в XX век; педантичным и ревнивым женихом, чьи новогодние планы рухнули; и трагическим князем, чья доброта оказалась губительной.

А) Олег Басилашвили

Б) Юрий Яковлев

В) Андрей Мягков

Этот актер был: обаятельным авантюристом в погоне за бриллиантами; непутевым контрабандистом-модником с трагической судьбой; и циничным министром-администратором в сказочном королевстве.

А) Андрей Миронов

Б) Александр Абдулов

В) Олег Янковский

Этот актер был: простым и добродушным штукатуром, соседом главного героя; трогательным заведующим детсадом, притворяющимся матерым уголовником; и голосом самого известного в СССР медвежонка с опилками в голове.

А) Савелий Крамаров

Б) Алексей Смирнов

В) Евгений Леонов

Эта актриса была: строгой начальницей-"мымрой", преобразившейся ради любви; королевой Франции, искусно плетущей интриги; и измученной женой в философской притче о таинственной Зоне.

А) Людмила Гурченко

Б) Алиса Фрейндлих

В) Ирина Муравьева

Этот актер был: благородным предводителем дворянства, ставшим напарником великого комбинатора; неуклюжим контрабандистом по кличке Лелик; и голосом хитрого, но обаятельного Волка в клетчатых штанах.

А) Зиновий Гердт

Б) Анатолий Папанов

В) Ролан Быков

Этот актер был: подлым карьеристом, пытавшимся приударить за женой друга; загадочным и могущественным Воландом; и интеллигентным пианистом, застрявшим на полустанке с официанткой.

А) Олег Басилашвили

Б) Армен Джигарханян

В) Валентин Гафт

Этот актер был: наивным угонщиком автомобилей, который тратил вырученные деньги на детские дома; гениальным физиком-ядерщиком; и Гамлетом, принцем датским.

А) Олег Даль

Б) Иннокентий Смоктуновский

В) Олег Ефремов