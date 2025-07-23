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Среда 23 июля

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Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям

Тест: “Мастер перевоплощений”. Угадай актера по трем его разным ролям
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Советская актерская школа подарила нам плеяду гениев, способных на невероятные трансформации. Сегодня он – трусливый контрабандист, завтра – гениальный авантюрист, а послезавтра – циничный министр в сказке. Они меняли походку, голос, взгляд, и мы верили каждому их образу. Давайте проверим, сможете ли вы узнать великого актера, “спрятанного” за тремя его совершенно разными ролями.

Вопросы

  1. Этот актер был: гротескным царем, случайно попавшим в XX век; педантичным и ревнивым женихом, чьи новогодние планы рухнули; и трагическим князем, чья доброта оказалась губительной.
    А) Олег Басилашвили
    Б) Юрий Яковлев
    В) Андрей Мягков

  2. Этот актер был: обаятельным авантюристом в погоне за бриллиантами; непутевым контрабандистом-модником с трагической судьбой; и циничным министром-администратором в сказочном королевстве.
    А) Андрей Миронов
    Б) Александр Абдулов
    В) Олег Янковский

  3. Этот актер был: простым и добродушным штукатуром, соседом главного героя; трогательным заведующим детсадом, притворяющимся матерым уголовником; и голосом самого известного в СССР медвежонка с опилками в голове.
    А) Савелий Крамаров
    Б) Алексей Смирнов
    В) Евгений Леонов

  4. Эта актриса была: строгой начальницей-"мымрой", преобразившейся ради любви; королевой Франции, искусно плетущей интриги; и измученной женой в философской притче о таинственной Зоне.
    А) Людмила Гурченко
    Б) Алиса Фрейндлих
    В) Ирина Муравьева

  5. Этот актер был: благородным предводителем дворянства, ставшим напарником великого комбинатора; неуклюжим контрабандистом по кличке Лелик; и голосом хитрого, но обаятельного Волка в клетчатых штанах.
    А) Зиновий Гердт
    Б) Анатолий Папанов
    В) Ролан Быков

  6. Этот актер был: подлым карьеристом, пытавшимся приударить за женой друга; загадочным и могущественным Воландом; и интеллигентным пианистом, застрявшим на полустанке с официанткой.
    А) Олег Басилашвили
    Б) Армен Джигарханян
    В) Валентин Гафт

  7. Этот актер был: наивным угонщиком автомобилей, который тратил вырученные деньги на детские дома; гениальным физиком-ядерщиком; и Гамлетом, принцем датским.
    А) Олег Даль
    Б) Иннокентий Смоктуновский
    В) Олег Ефремов

  8. Этот актер был: застенчивым врачом-интеллигентом из Москвы; робким отцом-одиночкой, служащим в статистическом учреждении; и униженным, жалким чиновником Карандышевым, чья ревность привела к трагедии.
    А) Георгий Бурков
    Б) Андрей Мягков
    В) Александр Калягин

Правильные ответы

Проверьте, удалось ли вам узнать всех мастеров!

  1. Б) Юрий Яковлев (Иван Грозный в “Иван Васильевич…”, Ипполит в “Иронии судьбы…”, князь Мышкин в “Идиоте”).
  2. А) Андрей Миронов (Остап Бендер в “12 стульях”, Геша Козодоев в “Бриллиантовой руке”, Министр-администратор в “Обыкновенном чуде”).
  3. В) Евгений Леонов (Коля в “Афоне”, Евгений Трошкин в “Джентльменах удачи”, голос Винни-Пуха).
  4. Б) Алиса Фрейндлих (Людмила Калугина в “Служебном романе”, королева Анна в “Д’Артаньян и три мушкетера”, жена Сталкера в “Сталкере”).
  5. Б) Анатолий Папанов (Киса Воробьянинов в “12 стульях”, Лёлик в “Бриллиантовой руке”, голос Волка в “Ну, погоди!”).
  6. А) Олег Басилашвили (Юрий Самохвалов в “Служебном романе”, Воланд в “Мастере и Маргарите”, Платон Рябинин в “Вокзале для двоих”).
  7. Б) Иннокентий Смоктуновский (Юрий Деточкин в “Берегись автомобиля”, Куликов в “Девять дней одного года”, Гамлет в “Гамлете”).
  8. Б) Андрей Мягков (Женя Лукашин в “Иронии судьбы…”, Анатолий Новосельцев в “Служебном романе”, Юлий Карандышев в “Жестоком романсе”).

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23 июля 2025, 04:41
Фото сгенерировано в Шедеврум
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Фоторепортаж

Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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