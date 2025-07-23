День Антония Громоносца: 7 опасных запретов 23 июля 2025, которые нельзя нарушать

23 июля – день Антония Громоносца, один из самых опасных в году. Узнайте главные запреты и приметы, чтобы не навлечь гнев стихии и не лишиться удачи.

В среду, 23 июля 2025 года, народ отмечает день Антония Громоносца или Антония Рясочника. Это один из самых мистических и энергетически мощных дней середины лета.

Наши предки верили, что в это время небесные силы и духи воды обладают особой властью, а сам воздух пропитан силой грозы.

Нарушение древних запретов в этот день считалось смертельно опасным — можно было не только лишиться урожая, но и навлечь на себя гнев стихии. Чтобы прожить этот день благополучно, важно знать, от каких поступков следует категорически воздержаться.

Суть дня: гром, молнии и водные духи

Православная церковь в этот день почитает память преподобного Антония Печерского, одного из основателей Киево-Печерской лавры. Однако в народном сознании его образ тесно переплелся с природными явлениями. Прозвище “Громоносец” он получил за то, что на его день часто случались самые сильные летние грозы. Гром считался голосом святого, который предупреждал или наказывал людей.

Второе название, “Рясочник”, связано с ряской, которой к этому времени покрывались стоячие водоемы. Это было знаком того, что русалки и водяные духи особенно сильны и могут утащить неосторожного купальщика на дно.

7 главных “НЕЛЬЗЯ” на 23 июля 2025 года

Категорически нельзя купаться и подходить к воде. Это главный и самый строгий запрет дня. Считалось, что 23 июля водяные духи и русалки устраивают свои “игры” и могут затянуть человека под воду. Даже просто стирать белье в реке или удить рыбу считалось крайне опасным. Нельзя кричать, громко смеяться и ругаться. Любые громкие звуки, особенно брань, по поверью, могли “передразнить” гром и навлечь на человека или его дом удар молнии. В этот день ценились тишина и смирение перед силами природы. Запрещено работать с острыми металлическими предметами. Косить траву, точить ножи, заниматься рукоделием с иглами — все это откладывали на другой день. Верили, что металл притягивает молнию, а работа острым инструментом может привести к серьезной травме. Нельзя стричь волосы и ногти. Волосы в народной магии всегда считались источником жизненной силы. Стрижка в такой нестабильный и грозовой день могла привести к болезням, потере энергии и “срезанию” своей удачи. Нельзя носить новую и чистую одежду. Особенно это касалось белого цвета. Наши предки старались надеть что-то старое, поношенное и неброское, чтобы не “дразнить” небесные силы и не привлекать к себе лишнего внимания. Запрещено жаловаться на жизнь и погоду. Ропот и жалобы в день Антония Громоносца считались проявлением неуважения к высшим силам. Верили, что у того, кто жалуется, проблем станет еще больше. Нельзя выносить мусор из дома. Вместе с мусором, по поверью, можно было вынести из дома финансовое благополучие и семейное счастье, оставив его “на растерзание” стихиям.

Что нужно сделать в этот день для защиты и благополучия

При грозе зажечь церковную свечу. Считалось, что ее огонь защищает дом от молнии и нечистой силы.

Считалось, что ее огонь защищает дом от молнии и нечистой силы. Собрать дождевую воду. Если прошел дождь, наши предки собирали эту воду. Ею умывались для красоты и здоровья и верили, что она обладает целебной силой.

Если прошел дождь, наши предки собирали эту воду. Ею умывались для красоты и здоровья и верили, что она обладает целебной силой. Провести день в спокойствии. Лучше всего посвятить этот день тихим домашним делам, молитве или спокойному отдыху.

Народные приметы на Антония Громоносца

Если гром на Антония глухой — к тихому дождю, если гулкий — к ливню.

Утром нет росы — жди дождя к вечеру.

Много ряски на воде — к удачному и урожайному году.

Радуга в первой половине дня — к сильному ветру.

Соблюдение этих вековых правил — это не просто суеверие, а способ проявить уважение к силам природы, настроиться на одну волну со стихиями и провести один из самых мощных дней лета в безопасности и гармонии.