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Вторник 22 июля

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Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта

Большая утрата для шоу-бизнеса: легендарный певец скончался после прощального концерта
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Этого певца любили миллионы. За смелость, эпатаж, драйв. Сегодня его сердце остановилось. Ему было 76 лет.

О кончине музыканта сообщил телеканал Sky News. "Звезда хэви-метала Оззи Осборн умер всего через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения огромного прощального концерта для фанатов", – говорится в трагической новости.

Позже с заявление выступила и семья артиста: "С болью, которую невозможно передать словами, сообщаем, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он ушел из жизни в кругу семьи, окруженный любовью. Мы просим уважать наше право на частную жизнь в это время".

ЗА ЧТО ЛЮБИЛИ "ВЕЛИКОГО И УЖАСНОГО" ОЗЗИ

Группа Black Sabbath, участников которой он являлся, была образована в английском Бирмингеме в 1968 году. Она стала одной из самых успешных метал-групп, продав более 75 миллионов альбомов по всему миру. Музыкант также был известен своими дерзкими выходками на телевидении, в том числе в нашумевшем шоу The Osbournes с женой Шэрон и детьми Келли и Джеком

ЧЕМ БОЛЕЛ ОЗЗИ ОСБОРН

В 2023-м он заявил об отказе от гастролей из-за серьезной травмы позвоночника, которые он получил еще в 2018-м. Кроме того, у Осборна была болезнь Паркинсона, а в последние годы у проявлюсь и другие проблемы со здоровьем.

КАКИМ ПОМНЯТ ОСБОРНА В МОСКВЕ

В 1989 году состоялось первое выступление Оззи Осборна в Москве — на фестивале Moscow Music Peace Festival в "Лужниках". А последний московский концерт этот легендарный артист дал 01 июня 2018-го в СК "Олимпийский". Он приезжал к нам с очередным прощальным туром No More Tours 2. Многие тогда были шокированы номером, где артист откусывал голову живому голубю.

СКОЛЬКО РАЗ ПРОЩАЛСЯ СО СЦЕНОЙ ОЗЗИ

В 1991 году Оззи решил завязать с музыкой, дал прощальное турне, но через пару лет вернулся и представил очередную пластинку Ozzmosis. Потом был прощальный тур 2018 года. А три недели назад, 5 июля, он дал прощальный концерт в родном городе Бирмингем в Великобритании. правда, все время провел на черном троне из-за болезни. Это шоу посетило 40 тысяч зрителей и почти 6 миллионов следили за ним онлайн.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2025, 21:38
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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