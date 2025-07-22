Ушел из жизни прославленный футболист, двукратный обладатель Кубка Чемпионов

22 июля 2025 года футбольный мир понес тяжелую утрату: в возрасте 70 лет ушел из жизни выдающийся футболист, чья страсть и преданность игре оставили неизгладимый след в истории. Его яркая карьера, полная триумфов и борьбы, сделала его культовой фигурой для болельщиков и вдохновением для поколений игроков.

Начало пути: от Лландидно до Энфилда

Джоуи Джонс родился 4 марта 1955 года в Лландидно, Уэльс. Его любовь к футболу проявилась рано, а преданность Ливерпулю была настолько велика, что в юности он сделал татуировку с эмблемой клуба — легендарной птицей Ливерпуля — на предплечье. В 17 лет он начал профессиональную карьеру в Рексеме, дебютировав в 1971 году в матче Кубка Уэльса против «Честер Сити». Несмотря на поражение, Джонс быстро зарекомендовал себя как надежный правый защитник. В 1974 году он помог Рексему дойти до четвертьфинала Кубка Англии, а в 1975 году выиграл Кубок Уэльса, победив Кардифф Сити.

Его талант привлек внимание Ливерпуля, и в июле 1975 года Боб Пейсли подписал Джонса за 110 000 фунтов стерлингов. Дебют за красных состоялся 16 августа 1975 года в матче против Куинз Парк Рейнджерс, а уже в следующем сезоне Джонс стал частью легендарной команды, которая преследовала исторический требл. В 1977 году он вошел в историю как первый валлиец, завоевавший Кубок европейских чемпионов, когда Ливерпуль обыграл Боруссию из Менхенгладбаха со счетом 3:1 в Риме. Болельщики отметили его вклад незабываемым баннером: Джои съел лягушачьи лапки, приготовил рулет, а теперь жует Гладбах.

Достижения Джоуи Джонса

Ливерпуль: Два Кубка европейских чемпионов (1977, 1978), Кубок УЕФА (1976), чемпион Англии (1977).

Рексем: Кубок Уэльса (1975), выход в четвертьфинал Кубка Англии (1974).

Челси: Чемпион Второго дивизиона (1983–84).

Сборная Уэльса: 72 матча, 1 гол (1975–1986).

Игрок года в Хаддерсфилд Таун (1985–86).

Культовый герой Рексема по версии Football Focus (2005).

63-е место в опросе 100 игроков, которые потрясли Коп (2006).

Клубная карьера

После успеха с Ливерпулем Джонс вернулся в Рексем в 1978 году за рекордные для клуба 210 000 фунтов стерлингов. Его преданность и бойцовский дух сделали его любимцем болельщиков. В 1982 году он перешел в Челси, где, несмотря на удаление в дебютном матче, стал культовой фигурой благодаря своему ритуалу сжимания кулаков перед играми и ключевой роли в спасении клуба от вылета в Третий дивизион. В сезоне 1983–84 он помог Челси стать чемпионом Второго дивизиона.

В 1985 году Джонс присоединился к Хаддерсфилд Таун, где был назван игроком года в первом же сезоне. Завершил карьеру он в Рексеме в 1992 году, оставив после себя репутацию железного защитника.

Международная карьера

Джонс дебютировал за сборную Уэльса в 1975 году против Австрии и провел 72 матча, забив один гол. Его вклад в национальную команду сделал его одним из самых известных игроков Уэльса, и на момент смерти он занимал 15-е место по количеству матчей за сборную.

Жизнь после футбола

После завершения игровой карьеры Джонс остался верен футболу, работая тренером молодежной и резервной команд Рексема до 2017 года. В 2001 году он ненадолго исполнял обязанности главного тренера клуба. В 2005 году вышла его автобиография О, Джоуи, Джоуи!, которая стала книгой недели на Sky Sports News. В 2021 году он вернулся в Рексем в качестве посла молодежной команды, продолжая вдохновлять новое поколение.

Трагический уход

Джоуи Джонс ушел из жизни 22 июля 2025 года в возрасте 70 лет. Трагическую новость сообщил бывший одноклубник Джон Олдридж, подчеркнувший невероятную самоотдачу Джонса на поле и его любовь к футболу. Причина ухода из жизни пока не объявлена, но Ливерпуль, Рексем, Челси и Хаддерсфилд Таун выразили соболезнования семье и близким.

Джоуи Джонс был больше, чем футболистом — он был символом упорства, страсти и верности. Его энергия и харизма сделали его любимцем болельщиков, а достижения на поле — частью футбольной истории. Его имя навсегда останется в сердцах тех, кто видел его игру, и в летописи клубов, которые он представлял. Джоуи Джонс — это легенда, чей дух продолжает вдохновлять футбольный мир.