Какой бренд лучший? Теперь решаешь ты – Клео.ру запустил народные рейтинги

Как выбрать лучший товар среди десятков брендов, не полагаясь на рекламу? Сайт Клео.ру предложил свой ответ: он запустил проект народных рейтингов, где решающее слово остается за самими покупателями.

Популярный женский портал Клео.ру запустил новый амбициозный проект, который может изменить подход к выбору товаров. Они представили народные рейтинги, в основе которых лежит принцип полного доверия аудитории.

В отличие от списков, составленных экспертами, рейтинги от Клео.ру формируются исключительно на основе живого голосования читателей. Цель проекта — дать голос тысячам обычных людей и составить настоящую картину народных предпочтений.

Механика абсолютно прозрачна: результаты голосования на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале портала суммируются. Именно так формируется финальный, по-настоящему объективный рейтинг доверия.

Проект стартовал с самой актуальной темы — выбора лучшей зубной пасты. В списке для голосования представлены самые разные производители: от известных мировых гигантов, чья продукция знакома нескольким поколениям, до популярных отечественных брендов, завоевавших доверие покупателей.

Читателям предлагают выбрать среди паст с самым разным действием: отбеливающих, для чувствительных зубов, для укрепления десен, а также продуктов с натуральными и органическими составами. Теперь у пользователей есть возможность не просто выбрать свой любимый продукт, но и посмотреть, совпадает ли их мнение с мнением большинства.

Это отличная возможность узнать, каким брендам действительно доверяют люди, и поделиться собственным мнением!