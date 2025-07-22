"Я уже вся потекла": взмокшая Бузова в трусах со стразами довела народ до экстаза

Выступление Ольги Бузовой открыло второй день фестиваля VK fest в "Лужниках". И стало самым обсуждаемым событием этого богатого на звезд дня.

Полторы недели назад Ольга Бузова зажигала на концерте в рамках "Славянского базара в Витебске". Это выступление запомнится всем надолго и временем проведения – бывшая звезда "Дома-2" вышла на сцену ближе к рассвету, и погодой – ливень стоял тропический.

Бузова и дождь – две безудержные стихии на одной сцене.

А на фестивале VK fest в Москве история повторилась – стоило Бузовой выйти на сцену, как начался дождь. Словно по заказу небесная канцелярия решила остудить десять человек, которых Оля всегда призывает "выключить мозг" и "трясти своими арбузами". Ведь было очень горячо! Там, где Бузова – всегда огонь!

Певица показала все, что богата. "Природа одарила ее щедро. Тут было все: арбузные груди, краткий, но выразительный нос, расписные щеки, мощный затылок и необозримые зады", – это описание мадам Грицацуевой из романа Ильфа и Петрова "12 стульев" вполне подошло бы и для сочной Ольги Бузовой. А видневшиеся из под короткой юбки трусы со стразами делали ее еще желаннее и сексуальнее.

Народ мог под дождем, но был счастлив, подпевая в унисон певице.

"Ну, что, мокро вам, мои хорошие? – обратилась взмокшая артистка к публике. – Не переживайте, сегодня всем мокро. Я уже вся потекла. Надеюсь, вы тоже – по разным причинам".

Конечно же, все текли – от жары, от ливня, от вида и движений Оли. Умеет же, чертовка, довести народ до экстаза и заставить о себе говорить!

