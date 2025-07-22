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Вторник 22 июля

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Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение"

Не SHAMAN: продюсер Матвиенко огласил имя фаворита конкурса "Интервидение"
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Более 20 стран примут участие в Международном музыкальном конкурсе "Интервидение", который состоится 20 сентября в Москве. Среди тех, кто поборется за главный при смотра – 300 тысяч евро – будет и SHAMAN, который представит Россию.

В жюри конкурса, среди прочих экспертов и гуру музыкального мира, будет композитор и продюсер Игорь Матвиенко. "В последние лет 10-15 меня все время зовут посидеть в разных песенных жюри, – рассказал он "Дни.ру" за кулисами фестиваля VK fest. – И критерии оценки для меня там – это не как поет артист, во что он одет, какое у него шоу, а то, как вместе это смотрится, несет ли исполнитель какую-то полезную информацию и попадает ли она в сердце слушателей".

Каждую страну на конкурсе будет представлять лидер национального хит-парада "Интервидение-2025". Игорь Матвиенко, правда, не сможет оценивать участника из России – таковы правила.

"Может быть, это даже и хорошо, так будет более справедливо", – полагает композитор.

Поэтому у него – свой фаворит на "Интервидении". Нравится же ему Дык Фук, представляющий Вьетнам. Этому певцу 28 лет. Он родился в Ханое, окончил Университет гражданского строительства. В 2015 году участвовал в третьем сезоне вьетнамкой версии телешоу "Голос" – The Voice Vietnam – и выиграл его. С тех пор он считается одним из самых популярных молодых артистов в своей стране.

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2025, 11:57
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

SHAMAN, Киркоров и Гагарина: самые красивые наряды и самые стильные звезды на Премии МУЗ-ТВ

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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