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Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист

Мир прощается со звездой мировой величины, ушел из жизни легендарный хоккеист
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21 июля 2025 года мировой хоккей понес тяжелую утрату: в возрасте 77 лет ушел из жизни выдающийся хоккеист, тренер и достойный человек. Его вклад в развитие хоккея, страсть к игре и преданность делу сделали его иконой спорта, чье наследие продолжает вдохновлять игроков и болельщиков.

Путь к вершинам: от игрока до лидера

Патрик Сойер родился 25 ноября 1947 года в Гранвиле, в семье профессионального боксера Анри Сойи, выходца из Конакри, Гвинея. Его хоккейная карьера началась в Лиге Магнус с клуба US Métro Paris, позже переименованного в OHC Paris-Viry. Но настоящую славу Сойер обрел в ASG Tours, став одним из основателей команды. Уже в дебютном сезоне на высшем уровне клуб под его руководством занял третье место, что стало ярким стартом для молодого коллектива.

С 1973 по 1986 год Сойер, выступая в роли играющего тренера, привел ASG Tours к вершинам французского хоккея. В 1980 году команда завоевала чемпионский титул Национальной лиги А, элитного дивизиона того времени. Его лидерство и стратегический подход также принесли клубу два Кубка Франции — в 1975 и 1978 годах, включая запоминающуюся победу над CPM Croix со счетом 6:4 в 1978 году. Сойер 27 раз представлял Францию на международной арене в составе национальной сборной с 1966 по 1970 год, укрепляя репутацию страны в мировом хоккее.

Основные достижения Патрика Сойера

  • Чемпион Национальной лиги А с ASG Tours (1980).
  • Двукратный обладатель Кубка Франции с ASG Tours (1975, 1978).
  • 27 матчей за сборную Франции (1966–1970).
  • Основатель и играющий тренер ASG Tours, поднявший клуб до элитного дивизиона.

Наследие: хоккей как искусство и страсть

Патрик Сойер был не просто спортсменом — он был наставником, который вдохновлял товарищей по команде и воспитывал новое поколение игроков. Несмотря на вызовы, такие как разногласия между международными игроками в сезоне 1978–79, он всегда сохранял оптимизм и веру в силу командного духа. Его вклад в ASG Tours сделал клуб символом упорства и мастерства, а его работа заложила фундамент для будущих успехов французского хоккея.

Сойер оставил после себя наследие, которое выходит за рамки трофеев. Его преданность игре, умение находить общий язык с игроками и страсть к хоккею сделали его примером для подражания. Болельщики и коллеги запомнят его как человека, который жил ради спорта и внес неоценимый вклад в его развитие во Франции.

Вечная память легенде

Уход Патрика Сойера оставил невосполнимую пустоту в сердцах хоккейной общественности. Его жизнь была посвящена льду, где он демонстрировал мастерство, лидерство и любовь к игре. Наследие Сойера продолжает жить в победах ASG Tours, в памяти болельщиков и в истории французского хоккея. Патрик Сойер навсегда останется символом стойкости, таланта и преданности своему делу.

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22 июля 2025, 13:55
Фото: Freepik
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