Ушел из жизни великий футболист, участник чемпионата мира

21 июля 2025 года мировой футбол погрузился в траур: в возрасте 91 года ушел из жизни легендарный нападающий. Он оставил неизгладимый след в истории спорта, став символом страсти, мастерства и преданности красно-белой футболке.

Путь к славе: рождение звезды

Крессенсио Гутьеррес Альдана родился 26 октября 1933 года в Мексике. Его талант проявился рано: в 17 лет он дебютировал за Гвадалахару в 1950 году, быстро завоевав любовь болельщиков благодаря яркому стилю игры и невероятной результативности. Прозвище Меллоне стало отражением не только его внешнего сходства с парагвайской звездой, но и его умения доминировать на поле, сочетая технику и точность удара.

В составе Гвадалахары Гутьеррес стал частью золотой эпохи клуба, известной как Кампеонисимо. С 1956 по 1962 год он помог команде завоевать пять титулов мексиканской Примеры (1956–57, 1958–59, 1959–60, 1960–61, 1961–62), а также стал ключевым игроком в исторической победе в Кубке чемпионов КОНКАКАФ 1962 года. В сезоне 1956–57 он получил звание лучшего бомбардира лиги, закрепив за собой репутацию одного из самых грозных нападающих своего времени.

Основные достижения Крессенсио Гутьерреса

Пять титулов мексиканской Примеры с Гвадалахарой.

Лучший бомбардир мексиканской Примеры в сезоне 1956–57.

Победитель Кубка чемпионов КОНКАКАФ 1962 года.

Четвертый бомбардир в истории Гвадалахары с 91 голом.

Участие в чемпионате мира 1958 года в Швеции в составе сборной Мексики, где команда заработала первое очко в истории турнира.

Наследие Меллоне: символ Чивас

Крессенсио Гутьеррес был больше, чем просто футболистом. Его вклад в успехи Гвадалахары сделал его иконой для болельщиков, известных как Чиваэрманос. Его 91 гол за клуб навсегда вписал его имя в анналы команды, а участие в чемпионате мира 1958 года стало важной вехой для мексиканского футбола, когда сборная Эль-Три впервые добилась успеха на мировой арене.

Гутьеррес воплощал дух Чивас — страсть, самоотдачу и любовь к игре. Его игра вдохновляла молодых футболистов, а его преданность клубу сделала его примером для поколений. Даже после завершения карьеры его имя продолжало ассоциироваться с величием Гвадалахары и золотой эпохой мексиканского футбола.

Уход из жизни Крессенсио Гутьерреса оставил невосполнимую пустоту в сердцах болельщиков и футбольной общественности. Он навсегда останется легендой, чья страсть к футболу и верность красно-белой футболке вдохновляют миллионы.