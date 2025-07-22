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Вторник 22 июля

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Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино.

Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино.
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В советских фильмах профессия героя была не просто строчкой в сценарии, а важной частью его личности. Инженер, врач, слесарь или фольклорист – их работа определяла их окружение, взгляды на жизнь и даже становилась источником комедии или драмы. Давайте проверим, насколько хорошо вы помните, кем работали любимые персонажи. Угадайте фильм и специальность героя по его описанию!

Вопросы

  1. Этот робкий и застенчивый отец-одиночка трудится в большом “статистическом учреждении”, где он пытается получить повышение, чтобы прокормить двоих детей.
    А) Бухгалтер (“Служебный роман”)
    Б) Старший статистик (“Служебный роман”)
    В) Корректор (“Гараж”)

  2. Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ, чтобы собирать местный фольклор: сказки, легенды и, конечно, знаменитые тосты.
    А) Археолог (“Джентльмены удачи”)
    Б) Этнограф (“Кавказская пленница”)
    В) Геолог (“Неоконченная пьеса для механического пианино”)

  3. Этот герой с “золотыми руками” и твердым характером считает, что неважно, кем ты работаешь, главное — быть лучшим в своем деле. Он может починить что угодно и с гордостью говорит, что получает больше иного кандидата наук.
    А) Слесарь-инструментальщик (“Москва слезам не верит”)
    Б) Водитель-дальнобойщик (“Мимино”)
    В) Электрик (“Живет такой парень”)

  4. Этот работник сферы ЖКХ не слишком утруждает себя работой, предпочитая “перекуры” и неформальное общение с клиентами, у которых постоянно что-то течет. Его коронная фраза: “Гони рубль, родственник!”.
    А) Газовщик (“Осенний марафон”)
    Б) Сантехник (“Афоня”)
    В) Дворник (“Двенадцать стульев”)

  5. Главный герой — талантливый московский врач, который по иронии судьбы оказывается в чужом городе и чужой квартире, где его принимают за жениха хозяйки.
    А) Хирург (“Ирония судьбы, или С лёгким паром!”)
    Б) Педиатр (“По семейным обстоятельствам”)
    В) Терапевт (“Сердца четырёх”)

  6. Чтобы внедриться в преступную среду и найти украденный шлем, этому доброму и интеллигентному человеку пришлось сменить свою мирную профессию на роль криминального авторитета “Доцента”.
    А) Учитель истории (“Большая перемена”)
    Б) Директор музея (“Старики-разбойники”)
    В) Заведующий детским садом (“Джентльмены удачи”)

  7. Героиня этого фильма работает на вокзале, разнося еду пассажирам остановившихся поездов. Ее работа становится сценой для всей драмы, разворачивающейся с главным героем.
    А) Проводница (“Карнавал”)
    Б) Начальник вокзала (“Вокзал для двоих”)
    В) Официантка (“Вокзал для двоих”)

  8. Этот персонаж, воплощение элегантности, чистоты и оптимизма, выполняет свою работу на крышах города, считая, что хороший вид — это “хорошее настроение”.
    А) Кровельщик (“Высота”)
    Б) Трубочист (“Мэри Поппинс, до свидания”)
    В) Стеклодув (“Сказка о потерянном времени”)

Правильные ответы

Проверьте, удалось ли вам поставить верный “профессиональный диагноз”!

  1. Б) Старший статистик (“Служебный роман”)
  2. Б) Этнограф (“Кавказская пленница”)
  3. А) Слесарь-инструментальщик (“Москва слезам не верит”)
  4. Б) Сантехник (“Афоня”)
  5. А) Хирург (“Ирония судьбы, или С лёгким паром!”)
  6. В) Заведующий детским садом (“Джентльмены удачи”)
  7. В) Официантка (“Вокзал для двоих”)
  8. Б) Трубочист (“Мэри Поппинс, до свидания”)

Надеемся, тест был интересным и вы вспомнили много замечательных героев и их профессии

Шоу-бизнес в Telegram

22 июля 2025, 04:43
Фото: кадр из кинофильма
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Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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