Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино.

Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз

Народный календарь на 22 июля. Узнайте, почему в этот день нельзя есть первый огурец втайне, ссориться и хвалиться. 22 июля в народном календаре — особенный день, посвященный святым Панкратию и Кириллу.