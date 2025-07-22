Тест: “Кто вы по профессии?” – угадай специальность героя советского кино.

Вопросы
Этот робкий и застенчивый отец-одиночка трудится в большом “статистическом учреждении”, где он пытается получить повышение, чтобы прокормить двоих детей.
А) Бухгалтер (“Служебный роман”)
Б) Старший статистик (“Служебный роман”)
В) Корректор (“Гараж”)
Молодой и наивный энтузиаст приезжает на Кавказ, чтобы собирать местный фольклор: сказки, легенды и, конечно, знаменитые тосты.
А) Археолог (“Джентльмены удачи”)
Б) Этнограф (“Кавказская пленница”)
В) Геолог (“Неоконченная пьеса для механического пианино”)
Этот герой с “золотыми руками” и твердым характером считает, что неважно, кем ты работаешь, главное — быть лучшим в своем деле. Он может починить что угодно и с гордостью говорит, что получает больше иного кандидата наук.
А) Слесарь-инструментальщик (“Москва слезам не верит”)
Б) Водитель-дальнобойщик (“Мимино”)
В) Электрик (“Живет такой парень”)
Этот работник сферы ЖКХ не слишком утруждает себя работой, предпочитая “перекуры” и неформальное общение с клиентами, у которых постоянно что-то течет. Его коронная фраза: “Гони рубль, родственник!”.
А) Газовщик (“Осенний марафон”)
Б) Сантехник (“Афоня”)
В) Дворник (“Двенадцать стульев”)
Главный герой — талантливый московский врач, который по иронии судьбы оказывается в чужом городе и чужой квартире, где его принимают за жениха хозяйки.
А) Хирург (“Ирония судьбы, или С лёгким паром!”)
Б) Педиатр (“По семейным обстоятельствам”)
В) Терапевт (“Сердца четырёх”)
Чтобы внедриться в преступную среду и найти украденный шлем, этому доброму и интеллигентному человеку пришлось сменить свою мирную профессию на роль криминального авторитета “Доцента”.
А) Учитель истории (“Большая перемена”)
Б) Директор музея (“Старики-разбойники”)
В) Заведующий детским садом (“Джентльмены удачи”)
Героиня этого фильма работает на вокзале, разнося еду пассажирам остановившихся поездов. Ее работа становится сценой для всей драмы, разворачивающейся с главным героем.
А) Проводница (“Карнавал”)
Б) Начальник вокзала (“Вокзал для двоих”)
В) Официантка (“Вокзал для двоих”)
Этот персонаж, воплощение элегантности, чистоты и оптимизма, выполняет свою работу на крышах города, считая, что хороший вид — это “хорошее настроение”.
А) Кровельщик (“Высота”)
Б) Трубочист (“Мэри Поппинс, до свидания”)
В) Стеклодув (“Сказка о потерянном времени”)
Правильные ответы
Проверьте, удалось ли вам поставить верный “профессиональный диагноз”!
- Б) Старший статистик (“Служебный роман”)
- Б) Этнограф (“Кавказская пленница”)
- А) Слесарь-инструментальщик (“Москва слезам не верит”)
- Б) Сантехник (“Афоня”)
- А) Хирург (“Ирония судьбы, или С лёгким паром!”)
- В) Заведующий детским садом (“Джентльмены удачи”)
- В) Официантка (“Вокзал для двоих”)
- Б) Трубочист (“Мэри Поппинс, до свидания”)
Надеемся, тест был интересным и вы вспомнили много замечательных героев и их профессии