Об этом нужно молчать 22 июля 2025 года, что не привлечь зависть и сглаз

Народный календарь на 22 июля. Узнайте, почему в этот день нельзя есть первый огурец втайне, ссориться и хвалиться.

22 июля в народном календаре — особенный день, посвященный святым Панкратию и Кириллу. Но в народе он получил куда более “вкусные” названия — Панкратий Ягодник, Огуречник или Черничный день.

В это время в лесах поспевает черника, а на грядках появляются первые хрустящие огурцы. Наши предки верили, что этот день, связанный с первым урожаем, обладает мощной энергетикой и требует соблюдения особых правил. Нарушив их, можно было не только остаться без урожая, но и навлечь на себя беду.

Суть дня: первый урожай и благодарность земле

Главный смысл этого дня — сбор и проба первого урожая. Считалось, что именно 22 июля огурцы и черника приобретают особую целительную силу. Однако подходить к этому процессу следовало с умом и уважением к природе. Все запреты этого дня были направлены на то, чтобы не спугнуть удачу, сохранить благополучие в доме и обеспечить хороший урожай на весь оставшийся сезон.

7 главных “НЕЛЬЗЯ” 22 июля: что под строгим запретом

Пробовать первый огурец втайне от всех. Это самый главный и интересный запрет дня. Первый сорванный с грядки огурец нельзя было есть в одиночку или прятать. По поверью, он обладал магической силой. Его нужно было тайно от всех соседей закопать в самом дальнем углу огорода. Считалось, что этот ритуал обеспечит богатый урожай и защитит посадки от сглаза. Ссориться, ругаться и сквернословить. Любой негатив, выплеснутый в этот день, возвращался сторицей. Считалось, что ссоры в день Панкратия и Кирилла могут привести к затяжным конфликтам, которые будет очень сложно разрешить. Особенно опасно было ругаться с родителями — это сулило долгие неприятности. Отказывать в помощи. Если к вам обратились с просьбой (особенно если это касалось работы или угощения), отказывать было нельзя. Предки верили, что жадность и безразличие, проявленные в этот день, могут обернуться финансовыми потерями и неудачами в делах. Хвалиться урожаем и здоровьем. “Чем меньше знают, тем крепче спят” — эта поговорка идеально описывает запрет. Рассказывать всем о том, как много у вас ягод или какие большие выросли огурцы, считалось плохой приметой. Хвастовство могло привлечь зависть и сглаз, из-за чего урожай мог испортиться, а здоровье — пошатнуться. Начинать новые большие дела. Этот день считался неблагоприятным для серьезных начинаний: строительства дома, крупных покупок, переезда. Лучше было посвятить его текущим делам, работе в саду и огороде. Работать спустя рукава. Лень и небрежность в работе 22 июля были под запретом. Считалось, что святые покровители дня помогают только трудолюбивым, а лентяев могут наказать неудачами и бедностью. Давать деньги в долг. Финансовые операции в этот день были нежелательны. Наши предки верили, что вместе с деньгами можно отдать свое везение и благополучие.

Что нужно сделать в этот день, чтобы привлечь удачу

Собрать чернику. Отправиться в лес за этой ягодой — главный ритуал дня. Из нее варили варенье, пекли пироги.

Отправиться в лес за этой ягодой — главный ритуал дня. Из нее варили варенье, пекли пироги. Приготовить блюда из огурцов. После того как первый огурец был “похоронен”, из остальных можно было готовить салаты, окрошку и угощать семью.

После того как первый огурец был “похоронен”, из остальных можно было готовить салаты, окрошку и угощать семью. Работать в огороде. Уход за растениями в этот день обещал богатый урожай в будущем.

Народные приметы на 22 июля

Если на Панкратия много черники, зима будет морозной.

Луна на небе кажется темной — дожди зарядят до конца месяца.

Звезды ярко светят, а утром на траве много росы — к ясной погоде.

Соблюдая эти простые правила, наши предки старались жить в гармонии с природой и привлекать в свою жизнь благополучие. И даже сегодня эти традиции могут стать поводом проявить больше уважения к своему труду и быть благодарным за дары лета.