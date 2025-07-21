"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым

Виктория Шелягова стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес. Она снимается в клипах, выходит в свет и близко дружит с Филиппом Киркоровым. Чему она научилась у короля российской эстрады? Этот вопрос Виктории задал корреспондент "Дни.ру" на фестивале VKfest в "Лужниках".

На нашей эстраде немало звезд, которые во-многом обязаны своим восхождением на Олимп Филиппу Киркорову. Это и Анастасия Стоцкая, и Надежда Гордиенко, и Ани Лорак. Он пользуется заповедью своей бывшей жены: "Талантливым людям надо помогать, а бездарность сама себе дорогу пробьет!"

Помог он и Виктории Шеляговой стать известной.

"Я его люблю, – не скрывает Виктория чувств к королю российской эстрады. – Я научилась у него трудолюбию, умению остро и быстро отвечать на вопросы, доброте, щедрости".

"Но порой Филиппа и ругаю", – не скрывает Шелягова. Правда, причины для этого не стала уточнять. Мол, не льстит Королю, а говорит всю правду в глаза.

Стоит заметить, что она снималась в нашумевшем фильме-клипе Киркорова на песню "Черная пантера". Сегодня Виктория входит в число близких друзей артиста – он приглашал ее на свои концерты в апреле в Петербурге, приходила она и на панихиду по случаю 40-дней со смерти отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова. Там был лишь узкий круг тех, кто дорог и важен для Народного артиста России.