"Мне нужна была пауза": Киркоров рассекретил причину исчезновения на три месяца

Филипп Киркоров не выступал три месяца. После концертов в апреле в Петербурге артисту пришлось заняться здоровьем – все было настолько серьезно, что король российской эстрады даже отменил запланированный летний тур по южным курортам страны. Но он, как птица Феникс, воскрес. На радость всем нам. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народным артистом России.

"У меня все хорошо, – счастливо улыбается Филипп. – Пауза же была мне нужна для того, чтобы почистить перышки, записать песенки, родить звезду (показывает на певицу Margo – Прим. ред.), и теперь я в строю, праздник снова с вами. Кроме того, я готовился к VKfest, продумывал образы для грядущей "Новой волны".

Певец признался, что для конкурса молодых исполнителей, который в этом году пройдет с 21 по 26 августа в Казани, уже собирает стильные дорогие дизайнерские наряды. Чтобы удивлять, ошеломлять, восторгать. "Повезу, по традиции, десять чемоданов нарядов", – признался Киркоров. Ведь все знают его как главного модника на нашей сцене!

"Артист просто обязан всякий раз появляться в новых костюмах. Не в моих правилах приходить на съемку программы или появляться на сцене в вещи, которую зрители уже на мне видели. Стараюсь удивлять. Возможно, поэтому я уже столько лет и остаюсь популярным: даю публике возможность обсудить меня, мой внешний вид, новый костюм, песню", – признался как-то исполнитель.

Напомним, Филипп Киркоров в 1990 году в тогда еще Ленинграде получил Гран-при на конкурсе "Шлягер-90" с песней "Небо и земля". Так началась его звездная карьера. Потом были "Я не Рафаэль", "Атлантида" и другие хиты, которые публика ждет и любит до сих пор.

Артист объяснила причину такой их популярности: "В те "лихие" 90-е песни создавались от души. Это была не фоновая музыка, как сейчас, а хорошие настоящие песни. Люди вслушивались в слова, понимали смысл! А мы пели, понимая, что нас слышат, а не пританцовывают под нас. Может, поэтому песня "Я эту жизнь тебе отдам" сегодня, спустя двадцать с лишним лет, снова взорвала все чарты".