SHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды

Продюсер и композитор Игорь Матвиенко подарил стране много замечательных исполнителей и групп. Созданные им группы "Иванушки" и "Любэ" считаются культовыми. А в феврале состоялась премьера и этно-мюзикла "Князь Владимир". Главную роль на спектаклях в Москве и Петербурге играл SHAMAN.

Ярослав Дронов – один из самых гастролирующих артистов страны. К тому же сейчас все силы он бросил на подготовку к конкурсу "Интервидение", который состоится в сентябре в Москве. Именно поэтому ему пришлось искать замену.

"15-миллионная женская фанатская группа SHAMAN нас, конечно, съест, – улыбается Игорь Матвиенко. – Они ведь ждут Ярослава. Ярослава больше не будет, а будет вместо него Даниил Благов. Надеюсь, что девушки, которые следили за Ярославом, будет теперь следить за Даниилом – потому что, действительно хорош".

"Мы переслушали всех, и я понял, что лучший князь — это наш хореограф Даниил Благов, – сообщил Матвиенко за кулисами VK fest. – Он имеет музыкальное образование, прекрасно играет на рояле и, самое главное, знает все сценические движения".

А роль Федора, помощника князя Владимира, в премьере спектакле играл Николай Расторгуев. Но теперь солиста группы "Любэ" заменит его старший сын – 47-летний Павел Расторгуев.

Стоит заметить, что окончательно SHAMAN из проекта не ушел. "Я не зарекаюсь, что меня там больше не будет, – сказал певец. – Не исключаю, что еще выйду на сцену".